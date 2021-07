Les États-Unis sont en passe de répéter les échecs de la guerre en Afghanistan à l’avenir, a averti un chien de garde fédéral, affirmant que peu de leçons avaient été tirées de 20 ans de conflit, son dernier rapport dépeignant un tableau «sombre» pour la nation déchirée par la guerre.

John Sopko, l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR), a souligné un schéma de guerres américaines gérées de manière désastreuse au fil des décennies, déclarant aux journalistes jeudi que Washington est pratiquement assuré de refaire les mêmes erreurs, même s’il s’extrait de le plus long conflit de l’histoire des États-Unis.

« Ne croyez pas ce que vous disent les généraux, ou les ambassadeurs, ou les gens de l’administration qui disent que nous n’allons plus jamais faire ça », Sopko a déclaré lors d’un point de presse sur le dernier rapport trimestriel de son bureau.

C’est exactement ce que nous avons dit après le Vietnam. Nous n’allons plus jamais faire ça. Et voilà, nous avons fait l’Irak. Et nous avons fait l’Afghanistan. Nous allons le refaire.

Publié jeudi, la mise à jour de SIGAR a mis en évidence un certain nombre de tendances troublantes en Afghanistan alors que les États-Unis font leur sortie, avertissant qu’une vague de gains récents par les talibans pourrait créer un « Crise existentielle » pour le gouvernement de Kaboul s’ils ne le sont pas « adressé et inversé ».

« Les nouvelles en provenance d’Afghanistan ce trimestre ont été sombres », selon le rapport, ajoutant qu’une offensive des talibans qui a commencé au printemps s’est accélérée en juin et juillet et a laissé les forces gouvernementales « surpris et pas prêt. »

Le président Joe Biden a fixé une date limite de retrait au 11 septembre pour les forces américaines, prolongeant une date de mai initialement convenue entre les talibans et l’administration précédente. Le Pentagone a cependant déclaré plus tôt ce mois-ci que la sortie était en avance sur le calendrier et achevée à plus de 90 %.

Alors que le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré aux législateurs fin juin que les talibans contrôlaient environ 81 des 419 districts afghans, moins d’un mois plus tard, le groupe contrôlait environ la moitié du pays, soit « plus de deux fois plus [districts] comme avant, » dit le rapport. Le gouvernement, cependant, continue de détenir les 34 capitales provinciales, y compris Kaboul.

Bien que les talibans aient continué à éviter les attaques contre les forces américaines et de la coalition, la violence contre les troupes locales a monté en flèche, avec plus de 10 400 attaques entre mars et mai, soit environ 1 000 de plus qu’à la même période l’année dernière. Les chiffres pour 2021 sont supérieurs de plus de 3 000 à ceux de 2019.

Correspondant à l’augmentation des attaques, la période entre mai et juin a également vu des victimes civiles frapper un « record record » ajoute le rapport, citant la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan.





Malgré des années d’efforts d’éradication de la drogue sous l’administration Donald Trump – notamment grâce à son opération « Iron Tempest », qui a vu une intensification des frappes contre les laboratoires de stupéfiants ainsi qu’une augmentation du nombre de victimes civiles – la culture du pavot afghan a augmenté de 37% en 2020 par rapport à l’année précédente. Utilisées pour produire de l’opium et de l’héroïne, les cultures de pavot étaient surtout concentrées dans les provinces de Helmand et de Kandahar, deux bastions des talibans.

Avec 3,3 milliards de dollars réservés aux forces de sécurité afghanes dans la demande de budget 2022 du président Biden, et 6,7 milliards de dollars supplémentaires attendant déjà d’être déboursés, Washington devrait rester profondément impliqué dans le pays. Cependant, Sopko a averti que si les tendances actuelles persistent, le succès restera insaisissable, affirmant que les responsables sont enclins à balayer les échecs sous le tapis.

« Nous avons essentiellement forcé nos généraux, forcé nos militaires, forcé nos ambassadeurs, forcé le [United States Agency for International Development] USAID pour essayer de montrer le succès dans des délais courts dont ils savaient eux-mêmes qu’ils ne fonctionneraient jamais », a-t-il dit, ajoutant que lorsque le gouvernement ne pouvait plus cacher l’absence de progrès, « ils ont classé l’outil d’évaluation. »

Donc, ils savaient à quel point l’armée afghane était mauvaise. Et si vous aviez une autorisation, vous pourriez le découvrir, mais l’Américain moyen, le contribuable moyen, le membre moyen du Congrès, la personne moyenne travaillant à l’ambassade ne saurait pas à quel point c’était grave.

Bien que le coût total de la guerre en Afghanistan puisse atteindre 2 200 milliards de dollars, selon le projet Costs of War de l’Université Brown, le rapport SIGAR a conclu que l’Afghanistan « reste pauvre, dépendant de l’aide et touché par les conflits », suggérant que Washington a peu à montrer après 20 ans de combats et d’innombrables milliards dépensés pour les efforts de reconstruction.





