Watchdog lance une enquête sur l’utilisation par les ministres de la Santé des e-mails privés

Le Commissaire à l’information a lancé une enquête sur l’utilisation « concernant » de comptes de messagerie privés au ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Elizabeth Denham a déclaré qu’elle avait « signifié des avis au département et à d’autres pour préserver les preuves pertinentes pour mon enquête », et a averti que ses pouvoirs d’exécution incluent « l’option de poursuites pénales ».

Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock et l’actuel ministre Lord Bethell utilisaient souvent leurs comptes de messagerie privés pour discuter des affaires du gouvernement.

Dans un blog publié sur le site Web du Commissariat à l’information, Mme Denham a déclaré : « Le rôle de la transparence en tant que fondement de la démocratie n’a jamais été aussi clair qu’au cours des dix-huit derniers mois.

Elle a souligné à quel point les effets des décisions prises par le gouvernement en matière de santé publique et de libertés civiles, en raison de la pandémie de Covid, seraient avec nous pendant de nombreuses années.

Mme Denham a souligné à quel point la suggestion selon laquelle les ministres auraient utilisé des comptes de messagerie privés pour « mener des affaires officielles sensibles » était préoccupante.

La commissaire à l’information a toutefois ajouté que bien que l’utilisation de canaux de communication privés ne soit pas en soi une violation des règles, elle craignait qu’elle ne soit utilisée pour rendre le processus d’accès à l’information plus difficile.

« Mon inquiétude est que les informations contenues dans les comptes de messagerie privés ou les services de messagerie soient oubliées, ignorées, supprimées automatiquement ou autrement indisponibles lorsqu’une demande d’accès à l’information est faite ultérieurement », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi mon bureau a lancé une enquête formelle sur l’utilisation de canaux de correspondance privés au ministère de la Santé et des Affaires sociales, et a signifié des avis d’information sur le ministère et d’autres pour préserver les preuves pertinentes pour mon enquête. »

Dans son article de blog, Mme Denham a expliqué comment le bureau du commissaire à l’information avait déjà examiné des problèmes similaires, publiant «des conseils clairs», disponible sur son site Internet, sur l’utilisation des canaux d’information privés.

En outre, le chien de garde de l’information a déclaré que le propre code de pratique du gouvernement établit des normes claires et souligne l’importance de bien gérer les dossiers pour aider à garantir la confiance du public.

Selon le Loi de 2000 sur la liberté d’information, toute personne demandant des informations à une autorité publique a le droit d’être informée par écrit si l’autorité publique détient les informations demandées et, le cas échéant, de se les faire communiquer.

En raison des craintes que l’utilisation de canaux de communication privés n’entrave les demandes d’accès à l’information, le Commissaire à l’information a lancé une enquête sur l’utilisation par le ministère de la Santé et des Affaires sociales de canaux de correspondance privés.

On espère que cette enquête permettra d’établir si des canaux de correspondance privés ont été utilisés et si leur utilisation a conduit à des violations de la liberté d’information ou de la loi sur la protection des données.

« Nous publierons les résultats de cette enquête en temps voulu », a écrit Mme Denham.

La nouvelle survient alors que les Lords Commissioners for Standards ont annoncé qu’ils étaient en train d’enquêter sur Lord Bethell, à la suite d’une plainte selon laquelle il aurait parrainé un laissez-passer parlementaire pour l’assistant que M. Hancock a été surpris en train d’embrasser sur des images de vidéosurveillance divulguées.

Les images de M. Hancock enfermé dans une étreinte romantique avec l’assistante Gina Coladangelo ont entraîné la démission de l’ancien secrétaire à la Santé.