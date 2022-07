Watchdog dit que les services secrets ont supprimé les SMS du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Des agents des services secrets ont supprimé les SMS envoyés et reçus autour de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, même après qu’un inspecteur général les ait demandés dans le cadre d’une enquête sur l’insurrection, a découvert le chien de garde du gouvernement.

Le bureau de l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure, dans une lettre obtenue par l’Associated Press, a déclaré que les messages entre le 5 et le 6 janvier 2021 avaient été effacés “dans le cadre d’un programme de remplacement d’appareils”. L’effacement est intervenu après que le bureau de surveillance a demandé des enregistrements des communications électroniques entre les agents dans le cadre de son enquête sur les événements entourant l’attaque du 6 janvier.

De plus, le personnel de la sécurité intérieure a été informé qu’il ne pouvait pas fournir de dossiers à l’inspecteur général et que ces dossiers devraient d’abord être examinés par les avocats du DHS.

“Cet examen a entraîné des retards d’une semaine dans l’obtention des dossiers par le BIG et a semé la confusion quant à savoir si tous les dossiers avaient été produits”, indique la lettre, datée de mercredi et envoyée aux dirigeants des comités de la sécurité intérieure de la Chambre et du Sénat.

Le porte-parole des services secrets, Anthony Guglielmi, a déclaré à l’AP : “Nous contestons fortement ces affirmations catégoriquement fausses et je répondrai en détail sous peu.”

L’effacement des messages ne manquera pas de soulever de nouvelles questions pour le panel de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier, qui a suscité un regain d’intérêt pour les services secrets à la suite du témoignage dramatique de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson sur les actions de l’ancien président Donald Trump. jour de l’insurrection.

Hutchinson se souvient avoir été informé d’une confrontation entre Trump et son service secret alors qu’il demandait avec colère d’être conduit au Capitole, où ses partisans feraient plus tard une brèche dans le bâtiment. Elle s’est également rappelée avoir entendu Trump dire aux responsables de la sécurité de retirer les magnétomètres pour son rassemblement sur l’Ellipse même si certains de ses partisans étaient armés.

Ce compte, cependant, a été rapidement contesté par ces agents. Robert Engel, l’agent qui conduisait le SUV présidentiel, et le responsable de la sécurité de Trump, Tony Ornato, sont prêts à témoigner sous serment qu’aucun agent n’a été agressé et que Trump ne s’est jamais précipité sur le volant, a déclaré à l’AP une personne proche du dossier. La personne n’a pas discuté de la question publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat.

L’effacement des SMS a été signalé pour la première fois par The Intercept.

Le journaliste d’Associated Press, Mike Balsamo, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press