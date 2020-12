Le département de police de New York a été pris au dépourvu par l’ampleur des manifestations du printemps après le meurtre de George Floyd et a eu recours à des méthodes agressives de contrôle des troubles qui ont attisé les tensions et étouffé la liberté d’expression, a déclaré l’inspecteur général de la ville dans un rapport publié vendredi.

Le rapport du Département des enquêtes faisait suite à une enquête de six mois qui se concentrait sur la planification institutionnelle du NYPD et la réponse aux manifestations de mai et juin après l’assassinat de M. Floyd par la police à Minneapolis, plutôt que sur les actions d’agents individuels.

Il a critiqué les tactiques qui comprenaient le piégeage des manifestants avec une technique appelée kettling, des arrestations massives, l’utilisation de gaz poivré et de matraques, et la détention de manifestants pendant des heures. Trop peu d’officiers ont été déployés au début des manifestations, selon le rapport.

Le rapport a également révélé que la décision du maire Bill de Blasio d’imposer un couvre-feu nocturne après deux jours de pillage a exacerbé les conflits entre les manifestants et les policiers, qui ont reçu des messages contradictoires sur la manière dont il devait être appliqué.

Le décret de M. De Blasio a déclaré que le couvre-feu s’appliquait à tout le monde, à l’exception des travailleurs essentiels. Dans des déclarations publiques ultérieures, il a déclaré que le couvre-feu ne s’appliquerait pas aux «manifestants pacifiques».

Le département des enquêtes a recommandé au NYPD de créer une unité pour diriger la planification et la réponse aux manifestations, adopter des politiques et une formation qui renforcent le respect des droits du premier amendement et améliorer la messagerie pendant les manifestations, comme la répétition des ordres de dispersion et la mise en scène des agents en tenue anti-émeute hors de la vue des manifestants.

Il a également recommandé que le département n’utilise plus pour les manifestations une unité d’intervention rapide qui s’occupe du terrorisme et d’autres urgences.

« Les problèmes sont allés au-delà du manque de jugement ou de l’inconduite de certains agents », a déclaré la commissaire du Département des enquêtes, Margaret Garnett, lors d’une conférence de presse.

« Notre enquête a révélé que le NYPD en tant qu’institution a commis un certain nombre d’erreurs ou d’omissions clés qui ont probablement aggravé les tensions et le potentiel de violence et ont certainement contribué à la perception du public que le département supprimait plutôt que de faciliter l’assemblage et l’expression légitimes du premier amendement.

Le commissaire de police Dermot Shea, qui a déclaré aux enquêteurs qu’il s’opposait au couvre-feu, a déclaré dans un communiqué qu’il avait l’intention d’incorporer les 20 recommandations du rapport dans les politiques du département. Et M. de Blasio, dans une réponse vidéo, a déclaré que le rapport « indique très clairement, nous devons faire quelque chose de différent et nous devons faire quelque chose de mieux ».

Les manifestations de printemps à New York ont ​​souvent comporté des rassemblements et des marches pacifiques de jour qui ont sombré dans le chaos après la tombée de la nuit, comme cela a été le cas dans d’autres villes. Certains manifestants ont incendié des voitures de police, vandalisé des bâtiments et attaqué des policiers avec des objets projetés.