Watchdog découvre 5,4 milliards de dollars de fraude potentielle sur les prêts Covid – News 24

Près de 70 000 numéros de sécurité sociale inexistants ou douteux ont été utilisés pour obtenir les documents convoités

Les fraudeurs utilisant de faux numéros de sécurité sociale pourraient avoir obtenu 5,4 milliards de dollars de prêts pandémiques de deux des programmes de secours américains Covid-19, selon un rapport publié lundi par le groupe de surveillance Pandemic Response Action Committee. Le rapport a précédé une audience de la Chambre des représentants sur les dépenses inutiles en cas de pandémie.

Le rapport a révélé que le programme de prêts et de protection des chèques de paie en cas de catastrophe d’urgence Covid-19 avait versé des prêts à 69 323 «discutable” Numéros de sécurité sociale, où les SSN n’étaient pas du tout émis par le gouvernement fédéral ou ne correspondaient pas au nom ou à la date de naissance du titulaire réel.

Ce chiffre représente près d’un tiers des 221 427 SSN que le groupe a signalés comme potentiellement frauduleux après avoir soumis les données des demandeurs de prêt à la Social Security Administration pour confirmer si les informations personnelles sur les 33 millions de demandes correspondaient aux SSN répertoriés.

Le PRAC a reconnu que les deux fonds de secours en cas de pandémie étaient inhabituellement «sensible” à la fraude en raison de la “urgence élevée” de la situation et a noté que le processus de mise en œuvre des accords de vérification SSN entre les agences peut être “longue.”















“La mise en place de tels accords de partage d’informations avant une urgence garantirait un accès rapide aux informations de vérification et améliorerait l’intégrité des programmes fédéraux, protégerait les fonds des contribuables contre les paiements inappropriés et la fraude, garantirait mieux que les prestations ne soient versées qu’à ceux qui sont vraiment éligibles et réduirait l’incidence de la fraude d’identité dans les programmes gouvernementaux, aidant ainsi à protéger les victimes de vol d’identité“, a conclu le chien de garde.

Les programmes de prêts pandémiques des États-Unis ont distribué près de 1,2 billion de dollars aux petites entreprises et aux particuliers touchés par la pandémie, ainsi qu’aux opportunistes qui ont profité de la surveillance laxiste pour piller les fonds destinés aux Américains en difficulté.

Ce dernier comprenait un résident de Miami accusé le mois dernier d’avoir fraudé le programme de protection des chèques de paie de 2,1 millions de dollars, qu’il a dépensé pour une Lamborghini, des Rolex et des vêtements de créateurs. Un autre fan de Lamborghini de Houston a été condamné à près de 10 ans de prison pour avoir dépensé 1,6 million de dollars volés pour un SUV fabriqué par la marque emblématique de voitures de sport, Rolex et décapants, et un résident de Las Vegas a plaidé coupable d’avoir volé 2 millions de dollars pour une Bentley, une Tesla et des condos de luxe.