Watchdog convoque les patrons des banques britanniques pour discuter de la faiblesse des taux d’épargne

Les patrons des banques britanniques ont été convoqués cette semaine à une réunion avec l’organisme de surveillance financière alors que l’on craint de plus en plus qu’ils ne profitent de la hausse des taux d’intérêt en offrant des taux d’épargne dérisoires aux clients.

Les dirigeants des grands noms de la grande rue Lloyds Banking Group, NatWest, HSBC et Barclays, ainsi que de petits prêteurs, doivent assister jeudi à une réunion à la Financial Conduct Authority (FCA) pour discuter des inquiétudes quant au fait que les taux d’épargne sont loin derrière la flambée des coûts des hypothèques et des prêts.

La Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur à 5 % et de nouvelles hausses sont attendues. Cette décision a fait passer le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de deux ans à 6,47 %, selon Moneyfacts, tandis que le taux moyen d’un compte d’épargne à accès facile n’est que de 2,45 %.

La FCA a convoqué les patrons dans le cadre de son enquête sur le marché de l’épargne, qui aboutira à un rapport plus tard ce mois-ci. Le directeur exécutif de la consommation et de la concurrence du régulateur, Sheldon Mills, qui dirigera la réunion, espère également que cela concentrera les esprits avant que les nouvelles réglementations sur les obligations des consommateurs de la FCA n’entrent en vigueur fin juillet, selon le Guardian.

Les nouvelles règles exigeront que toutes les entreprises de la ville, y compris les banques, expliquent leurs décisions en matière de tarification, y compris la rapidité avec laquelle elles augmentent les taux d’épargne, et montrent qu’elles agissent de bonne foi et donnent la priorité aux besoins des clients.

La réunion, qui a été organisée il y a près de deux semaines, aura lieu quelques jours après que les députés du comité du Trésor des Communes ont accusé les grandes banques de « profiter » et de manquer à leur « devoir social » de promouvoir l’épargne, ce qui a entraîné une nouvelle ronde de lettres aux directeurs généraux des quatre plus grands prêteurs du Royaume-Uni.

La présidente du comité, la députée conservatrice Harriett Baldwin, a qualifié les taux d’épargne offerts par les banques de « maigres ».

S’exprimant lors de l’émission Today de BBC Radio 4, elle a déclaré: « Toute l’année, nous avons exercé des pressions sur les banques … car il est devenu très évident que le jour où la Banque d’Angleterre augmentera les taux, ce qu’elle doit faire pour lutter contre l’inflation, les gens reçoivent un appel de leur prêteur hypothécaire disant que votre taux augmente, s’il est variable. Mais les taux d’épargne ont langui.

Le comité a fait part de ses préoccupations au régulateur après avoir interrogé des patrons de banque en mars.

« Nous sommes tout à fait sûrs que ces taux sont misérables et que les banques ne traitent pas nos électeurs équitablement », a déclaré Baldwin. « Nous sommes particulièrement préoccupés par certains de nos électeurs plus âgés qui ont des économies, qui ne peuvent pas utiliser les services bancaires par Internet et qui ont du mal à changer. » Elle a dit que c’était une préoccupation particulière et qu’elle s’attendait à ce que le régulateur se concentre sur cela.

Les préoccupations liées au coût de la vie ont récemment conduit les banques à signer une « charte hypothécaire » orchestrée par le Trésor et dirigée par le chancelier, Jeremy Hunt. L’accord avec les prêteurs de rue offre aux propriétaires en difficulté des mesures d’abstention telles qu’un délai de grâce de 12 mois avant la reprise d’une maison.

Il n’est pas clair si une charte d’épargne similaire pourrait suivre. Une source au courant de la réunion de la FCA a déclaré que l’objectif n’avait pas été décidé.

Selon le site Web Moneysavingexpert du champion des consommateurs Martin Lewis, le taux le plus élevé pour un compte d’épargne facile d’accès est de 4,25 %.