Watchdog cible les messages WhatsApp privés de Wall Street

L’organisme américain de réglementation des valeurs mobilières a collecté des milliers de messages de son personnel dans le cadre d’une enquête sur l’utilisation par Wall Street d’applications de messagerie privée.

Au moins 16 entreprises ont révélé que la SEC enquêtait sur leurs communications.

Dans une lettre dirigée par la Managed Funds Association, le secteur a déclaré que la demande de la SEC était « invasive » et soulevait des problèmes de confidentialité.

Le régulateur américain des valeurs mobilières a collecté des milliers de messages provenant de plus d’une douzaine de grandes sociétés d’investissement, intensifiant ainsi son enquête sur l’utilisation par Wall Street d’applications de messagerie privée, ont déclaré quatre personnes ayant une connaissance directe du dossier.

Auparavant, la Securities and Exchange Commission (SEC) avait demandé aux entreprises d’examiner en interne les messages dans le cadre de son enquête sur l’utilisation par Wall Street de WhatsApp, Signal et d’autres applications de messagerie non approuvées pour discuter du travail. La répression qui a duré deux ans contre les violations potentielles des règles de tenue de registres visait initialement les courtiers, ce qui a valu aux régulateurs plus de 2 milliards de dollars d’amendes.

Alors que Reuters et d’autres médias ont rapporté que l’enquête sur les communications « hors canal » de la SEC s’était étendue aux conseillers en investissement, sa décision d’examiner des milliers de messages de leur personnel n’avait pas été rapportée auparavant. Cela marque une escalade de l’enquête et fait monter les enjeux pour les entreprises et les dirigeants concernés en exposant leur conduite au contrôle de la SEC.

« Cela augmente le risque », a déclaré une source. « Plus vous donnez d’informations à la SEC, plus vous alimentez la bête. » Dans la dernière phase de l’enquête menée auprès de plus d’une douzaine de conseillers en investissement, la SEC a demandé ces derniers mois des messages sur des appareils ou applications personnels au cours du premier semestre 2021 qui discutaient d’affaires, ont indiqué les sources. Elle a ciblé une sélection de salariés, dans certains cas jusqu’à une douzaine, parmi lesquels des cadres supérieurs.

Les sociétés comprennent Carlyle Group, Apollo Global Management, KKR & Co, TPG et Blackstone, selon trois personnes ayant une connaissance directe du sujet, ainsi que certains fonds spéculatifs, dont Citadel, a déclaré une autre personne ayant une connaissance directe.

Les dirigeants ont donné leurs téléphones personnels et autres appareils à leurs employeurs ou à leurs avocats pour qu’ils soient copiés, et des messages traitant d’affaires ont été remis à la SEC, ont indiqué trois personnes. Cela contraste avec les enquêtes menées par les courtiers. Dans ces cas, la SEC a demandé aux entreprises d’examiner les messages du personnel et de signaler à l’agence combien d’entre eux discutaient du travail. Le personnel de la SEC n’a examiné lui-même qu’un échantillon de messages, selon trois sources connaissant les enquêtes précédentes.

Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat car les enquêtes de la SEC sont confidentielles.

Au moins 16 sociétés, dont Carlyle, Apollo, KKR, TPG et Blackstone, ont révélé que la SEC enquêtait sur leurs communications. Les sociétés n’ont pas fourni plus de détails et n’ont pas commenté cette histoire. Un porte-parole de Citadel a refusé de commenter.

Les enquêtes gouvernementales ne constituent pas une preuve d’actes répréhensibles et ne conduisent pas nécessairement à des accusations.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter. Le président Gary Gensler a défendu le contrôle des communications, affirmant que les règles de tenue de registres sont essentielles pour aider la SEC à se prémunir contre les actes répréhensibles.

« Maintenant qu’ils disposent de toutes ces données, il est très possible que la SEC y découvre des défauts de conformité qui n’ont rien à voir avec les problèmes de tenue des registres des communications hors canal », a déclaré Jaclyn Grodin, avocate chez Goulston & Storrs. qui n’est pas impliqué dans l’enquête. Les frais et dépenses des fonds privés, les conflits d’intérêts et le traitement préférentiel des investisseurs sont des questions sur lesquelles la SEC se concentre de plus en plus, a-t-elle noté.

Tirer du poisson

Le problème de la surveillance des communications du personnel préoccupe les services de conformité de Wall Street depuis des années. Étant donné que les entreprises ne surveillent pas les canaux de messagerie personnelle, les utiliser pour discuter d’affaires met les employeurs réglementés par la SEC en violation des exigences d’enregistrement de toutes les communications professionnelles.

La SEC a commencé à s’attaquer au problème de tenue de registres de Wall Street lorsque JPMorgan Chase n’a pas fourni de documents datant d’au moins 2018 concernant une enquête sans rapport, selon un règlement de 2021 dans lequel la banque a accepté de payer à la SEC 125 millions de dollars pour résoudre les accusations liées à ce problème. des lacunes dans la tenue des registres. Soupçonnant que les discussions hors canal sur les transactions, les transactions et autres affaires étaient monnaie courante à Wall Street, la SEC a ouvert en 2021 une enquête sur les communications d’autres courtiers, ont indiqué deux sources. L’inconduite s’est avérée si répandue que l’agence a « tiré du poisson dans un baril », a déclaré l’un d’eux.

L’enquête s’annonce comme l’initiative d’application de la loi de Gensler à Wall Street, attirant plusieurs grands noms, dont Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Cela a généré des millions d’honoraires pour les avocats, les entreprises embauchant des dizaines d’avocats pour représenter à la fois l’entreprise et les dirigeants inquiets de leur exposition, selon plusieurs sources.

Envahissant

La SEC a commencé à contacter des conseillers en investissement en octobre 2022, avait précédemment rapporté Reuters. Comme pour les courtiers, la SEC a initialement demandé des détails sur les politiques de tenue de registres des conseillers en investissement. Il a ensuite identifié un groupe de dirigeants et a demandé aux entreprises de fouiller leurs appareils et de rendre compte de ce qu’elles avaient trouvé.

Mais les entreprises ont résisté, arguant que leurs exigences en matière de tenue de registres sont plus strictes que celles des courtiers-négociants.

Dans une lettre de janvier dirigée par la Managed Funds Association, le secteur a déclaré que la demande de la SEC était « invasive » et soulevait des problèmes de confidentialité. Bloomberg avait précédemment rapporté la lettre. La SEC a ensuite exigé que les conseillers en investissement transmettent les messages, ont indiqué les sources.

L’agence ignore les différences importantes dans les exigences de tenue de dossiers des conseillers en investissement, a déclaré Jennifer Han, vice-présidente exécutive et avocate en chef du MFA.

« L’élargissement unilatéral des règles par des mesures coercitives contourne une procédure régulière et crée un dangereux précédent », a-t-elle déclaré dans un communiqué.