Watchdog appelle le comité de la Chambre à annuler l’invitation de RFK Jr. après que ses propos aient été qualifiés d’antisémites

NEW YORK (AP) – Un groupe de surveillance démocrate a appelé un comité de la Chambre des États-Unis à annuler une invitation à Robert F. Kennedy Jr. après que le candidat démocrate à la présidentielle a été filmé suggérant à tort que COVID-19 aurait pu être « ethniquement ciblé » pour épargner les Ashkénazes juifs et chinois.

Kyle Herrig, directeur exécutif du Congressional Integrity Project, a envoyé une lettre au représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, président du House Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government, lui demandant de désinviter Kennedy d’une audience prévue jeudi après le candidat. les commentaires lors d’un dîner à New York la semaine dernière ont suscité de nombreuses accusations d’antisémitisme et de racisme.

Un porte-parole de la Jordanie a déclaré qu’il prévoyait d’aller de l’avant avec l’audience jeudi malgré son désaccord avec les commentaires de Kennedy.

Dans les remarques filmées publiées pour la première fois par le New York Post, Kennedy a déclaré « qu’il existe un argument » selon lequel COVID-19 « est ethniquement ciblé » et qu’il « attaque certaines races de manière disproportionnée ».

« COVID-19 est ciblé pour attaquer les Caucasiens et les Noirs. Les personnes les plus immunisées sont les Juifs ashkénazes et les Chinois », a-t-il ajouté. « Nous ne savons pas si cela visait délibérément cela ou non, mais il existe des articles qui montrent le différentiel d’impact racial ou ethnique pour cela. »

Après que la vidéo a été rendue publique, Kennedy a posté sur Twitter que ses propos étaient déformés et ont nié avoir jamais suggéré que le COVID-19 avait été délibérément conçu pour épargner le peuple juif. Il a affirmé sans preuve que des armes biologiques étaient en cours de développement pour cibler certaines ethnies et a demandé que l’article du Post soit rétracté.

Des chercheurs et des médecins ont repoussé cette affirmation, dont Michael Mina, médecin et immunologiste.

« Au-delà de l’absurdité, le savoir-faire biologique n’est tout simplement pas là pour fabriquer un virus qui ne cible que certaines ethnies », a déclaré Mina. écrit sur Twitter.

Les démocrates et les groupes anti-haine ont rapidement condamné les commentaires de Kennedy, qui vient de l’une des familles politiques les plus célèbres du pays en tant que fils de l’ancien sénateur Robert F. Kennedy et neveu de l’ancien président John F. Kennedy.

« Ce sont des commentaires profondément troublants et je tiens à préciser qu’ils ne représentent pas les vues du Parti démocrate », a lu samedi un tweet de Jaime Harrison, président du Comité national démocrate.

« La semaine dernière, RFK Jr. a fait des commentaires antisémites et anti-asiatiques répréhensibles visant à perpétuer des tropes racistes nuisibles et démystifiés », a déclaré dimanche la représentante américaine Suzan DelBene, présidente du Comité de campagne du Congrès démocrate. « Un racisme et une haine aussi dangereux n’ont pas leur place en Amérique, démontrent qu’il est inapte à une fonction publique et doivent être condamnés dans les termes les plus forts possibles. »

Interrogée lundi sur la vidéo, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les affirmations de Kennedy étaient fausses et « ignobles » et qu' »elles mettent nos compatriotes américains en danger ».

La Ligue anti-diffamation a également répondu aux commentaires par une déclaration disant que l’affirmation de Kennedy est « profondément offensante et alimente les théories du complot sinophobes et antisémites sur le COVID-19 que nous avons vu évoluer au cours des trois dernières années ».

Et un autre chien de garde anti-haine, Stop Antisemitism, a tweeté : « Nous n’avons pas de mots pour la folie de cet homme. »

Lundi, Kerry Kennedy a publié une déclaration disant : « Je condamne fermement les remarques déplorables et mensongères de mon frère la semaine dernière sur le Covid étant conçu pour le ciblage ethnique », ajoutant que les remarques ne représentent pas « ce que je crois ou ce que Robert F. Kennedy Human Les droits signifient. Elle est présidente de l’organisation des droits de l’homme.

Kennedy doit s’adresser au sous-comité de la Chambre dirigé par le GOP lors d’une audience jeudi pour examiner « le rôle du gouvernement fédéral dans la censure des Américains ».

Il a longtemps dénoncé les sociétés de médias sociaux et le gouvernement, les accusant de collusion pour censurer son discours pendant la pandémie de COVID-19 lorsqu’il a été suspendu de plusieurs plateformes pour avoir diffusé de fausses informations sur les vaccins.

La lettre de Herrig à Jordan, rapportée pour la première fois par Politico, qualifiait Kennedy de « boulot de dingue total dont les opinions et les théories du complot seraient complètement ignorées sans son nom de famille ».

Il a demandé au président de désinviter le candidat à l’audience de jeudi en raison de « preuves vidéo de ses horribles opinions antisémites et xénophobes qui sont tout simplement inadmissibles ».

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a jeté de l’eau froide lundi sur l’idée de désinviter le candidat à la présidence à témoigner devant le Congrès.

« Je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il a dit », a déclaré McCarthy. « L’audience que nous avons cette semaine porte sur la censure. Je ne pense pas que censurer quelqu’un soit réellement la réponse ici. Je pense que si vous allez regarder la censure en Amérique, votre première action de censure joue probablement dans certains des problèmes que nous avons.

Kennedy a l’habitude de comparer les vaccins – largement reconnus pour avoir sauvé des millions de vies – avec le génocide de l’Holocauste pendant l’Allemagne nazie, commentaires pour lesquels il s’est parfois excusé.

Ses premières excuses pour une telle comparaison sont venues en 2015, après avoir utilisé le mot « holocauste » pour décrire les enfants qui, selon lui, ont été blessés par les vaccins.

Mais il a continué à faire de telles remarques, intensifiant pendant la pandémie de COVID-19. Une enquête de l’AP a détaillé comment Kennedy a fréquemment invoqué le spectre des nazis et de l’Holocauste dans son travail pour semer le doute sur les vaccins et s’agiter contre les efforts de santé publique pour maîtriser la pandémie de COVID-19, comme exiger des masques ou des mandats de vaccination.

En décembre 2021, il a publié une vidéo montrant l’expert en maladies infectieuses Anthony Fauci avec une moustache rappelant le dirigeant nazi Adolf Hitler. Dans un discours d’octobre 2021 à l’Institut Ron Paul, il a comparé de manière indirecte les mesures de santé publique mises en place par les gouvernements du monde entier à la propagande nazie destinée à effrayer les gens pour qu’ils abandonnent la pensée critique.

En janvier 2022, lors d’un rassemblement à Washington organisé par son groupe anti-vaccin Children’s Health Defence, Kennedy s’est plaint que les droits des personnes étaient violés par les mesures de santé publique qui avaient été prises pour réduire le nombre de personnes malades et tuées par COVID-19.

« Même dans l’Allemagne d’Hitler, on pouvait traverser les Alpes jusqu’en Suisse. Vous pourriez vous cacher dans un grenier comme l’a fait Anne Frank », a-t-il déclaré.

Le commentaire a été condamné par le chef de la Ligue anti-diffamation comme « profondément inexact, profondément offensant et profondément troublant ». Yad Vashem du Centre mondial de commémoration de l’Holocauste à Jérusalem a déclaré qu’il « dénigre la mémoire de ses victimes et survivants », ainsi que d’autres.

Après s’être initialement tenu à ses remarques, Kennedy s’est finalement excusé en tweetant : « Je m’excuse pour ma référence à Anne Frank, en particulier aux familles qui ont subi les horreurs de l’Holocauste ».

Puis, quelques jours après avoir lancé sa campagne présidentielle en avril, il a écrit sur Twitter que « l’assaut d’indignation implacable des médias m’a finalement obligé à m’excuser pour une déclaration que je n’ai jamais faite afin de protéger ma famille ».

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Farnoush Amiri et Chris Megerian à Washington, et Michelle R. Smith à Providence, Rhode Island, ont contribué à ce rapport.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Ali Swenson, Associated Press