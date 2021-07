Watchdog abat la protestation de Bezos contre le vaisseau spatial et affirme le droit de la NASA de choisir SpaceX pour la prochaine mission lunaire – RT USA News

Un chien de garde américain a démenti une protestation déposée contre la NASA par la société d’exploration spatiale du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, Blue Origin, après que l’agence spatiale ait choisi SpaceX d’Elon Musk pour construire son prochain atterrisseur lunaire.

Vendredi, le Government Accountability Office (GAO) a rejeté la protestation de Blue Origin, déclarant que la NASA était en droit de sélectionner une seule entreprise – SpaceX – pour construire son atterrisseur. La NASA a signé un contrat d’une valeur de près de 3 milliards de dollars avec SpaceX en avril, après avoir déclaré plus tôt qu’elle accepterait les offres de plusieurs entrepreneurs.

Le GAO a également rejeté une protestation de l’entrepreneur de la défense Dynetix, qui espérait également soumissionner pour le contrat de la NASA. Dans un communiqué, le GAO a déclaré que la NASA « réservé le droit de décerner plusieurs prix, un seul prix ou aucun prix du tout ».

Lorsque la NASA a attribué le contrat en avril, elle a déclaré que l’offre de SpaceX était très bien notée et représentée « le meilleur rapport qualité-prix pour le gouvernement ».

Bezos ne s’est toutefois pas découragé et a offert plus tôt cette semaine à la NASA 2 milliards de dollars si l’agence passait à l’offre de Blue Origin. « Blue Origin comblera [NASA’s] déficit de financement budgétaire en renonçant à tous les paiements au cours de l’exercice en cours et des deux prochains exercices du gouvernement jusqu’à 2 milliards de dollars pour remettre le programme sur les rails dès maintenant », Bezos a écrit à l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. En retour, Bezos voulait que Blue Origin obtienne un contrat à prix fixe pour la construction d’un vaisseau spatial pour la mission lunaire de la NASA, prévue pour environ 2024.

En plus d’offrir une offre initiale inférieure, SpaceX a déjà travaillé avec la NASA, amenant trois astronautes de l’agence à la Station spatiale internationale en novembre dernier. Ce vol historique marquait la première fois qu’une fusée développée commercialement était utilisée pour une mission ISS.





Blue Origin a perdu contre SpaceX dans les guerres d’enchères auparavant. La NASA a loué une rampe de lancement en Floride à la société de Musk en 2014, après que le GAO a rejeté des protestations similaires de la part de la société de Bezos.

Bezos lui-même a eu un petit avant-goût de l’exploration spatiale la semaine dernière, faisant un court voyage dans l’espace suborbital à bord de la fusée et de la capsule New Shepard de Blue Origin. Le PDG d’Amazon et la personne la plus riche du monde était « battu, » cependant, par le PDG de Virgin Galactic, Richard Branson, qui, une semaine plus tôt, s’était rendu au bord de l’atmosphère terrestre à bord de l’avion spatial Unity 22 de sa société. Cependant, Blue Origin a contesté le vol de Branson, affirmant que le magnat de Virgin n’ayant pas franchi la ligne Karman (100 km au-dessus du niveau de la mer), il n’était techniquement pas dans l’espace.

