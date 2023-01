Wasserman: TCU joue pour un championnat national – et menace mon mantra “Stars Matter”

GLENDALE, Arizona – Avec 25 secondes restantes dans le Fiesta Bowl, alors que les arbitres sur le terrain avaient la tête sous les capots de caméra examinant un appel de ciblage, les entraîneurs du TCU ont émergé de leurs cabines. Ils couraient vers l’ascenseur pour descendre au plus vite sur le terrain. Ils hurlaient de jubilation. Les confettis violets n’étaient pas encore tombés, mais la fête attendait.

“On va au Natty, bébé !” cria l’un.

« Rendez-vous à Los Angeles ! » un autre chanta trois fois en sautant.

Cette demi-finale des éliminatoires de football universitaire – certainement l’un des matchs les plus excitants de l’histoire de huit ans du champ de quatre équipes – était presque terminée. TCU 51, Michigan 45. TCU, l’équipe n ° 32 du sport cette année dans le 247Sports Composite classement des talents de l’équipe – en baisse par rapport au n ° 29 l’an dernier – est à quatre quarts de remporter un championnat national.

Maintenant, la vraie sueur commence pour moi.

Un QB cinq étoiles vient de lancer deux passes de touché à la défense et je suis sur patins. Écrire une chronique à ce sujet après le match. Restez à l’écoute. – Ari Wasserman (@AriWasserman) 31 décembre 2022

Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai trop simplifié le sport du football universitaire. Mon mantra “Stars Matter” a été construit sur le fait apparemment évident que les équipes avec les meilleurs joueurs gagnent le plus. Les chiffres le confirment : depuis le début de l’ère des classements de recrutement en ligne en 2000, seules trois équipes ont remporté un championnat national sans jamais signer l’une des cinq meilleures classes de recrutement au cours des quatre cycles de recrutement précédents. Les exceptions étaient 2010 Auburn (dirigé par Cam Newton), 2016 Clemson (dirigé par Deshaun Watson) et 2018 Clemson (dirigé par Trevor Lawrence). Ces trois équipes, cependant, ont signé les 10 meilleures classes de recrutement au cours des quatre années précédentes.

“Stars Matter” est construit sur ces faits. Les équipes qui n’ont pas un certain nombre de joueurs de niveau élite sur leur liste, bien qu’absolument capables de contrarier une équipe plus talentueuse, ne sont pas conçues pour remporter un championnat national.

Cette merveilleuse équipe de TCU – celle qui a trouvé un moyen tout au long de la saison, quelle que soit la gravité des circonstances à certains moments – est une menace pour être la première.

Cette équipe a récolté 51 points contre une équipe du Michigan qui se classe 15 places devant elle dans le classement des talents de l’équipe 247Sports. Les Horned Frogs ont choisi un quart-arrière cinq étoiles et l’ont retourné pour un touché à deux reprises. Ils ont obtenu plusieurs arrêts importants dans la zone rouge contre une équipe qui était censée avoir la meilleure ligne offensive du football universitaire.

Et maintenant, cette liste, celle qui a déjà été choisie pour terminer dans la moitié inférieure du Big 12 cette année, a progressé.

Nous sommes à quatre quarts de l’ultime exception à faire ce que j’ai dit à plusieurs reprises qu’il est impossible de faire.

Comment? J’ai demandé à l’entraîneur-chef du TCU, Sonny Dykes, comment il avait constitué une liste, au cours de sa première année en tant qu’entraîneur, qui menaçait de changer la façon dont nous percevons le talent dans le football universitaire et ce que cela signifie pour atteindre l’objectif ultime.

“Dans le monde du football universitaire d’aujourd’hui, la constitution d’une équipe est très différente de ce qu’elle était”, a déclaré Dykes. «Vous aviez l’habitude de compter sur la signature de la classe de recrutement, vous redshirtiez la classe si votre programme est assez bon pour le faire, donc tous les programmes qui étaient bons historiquement avaient un avantage car ils n’avaient pas à jouer des étudiants de première année. Ces équipes sont allées à des matchs de quilles, ont eu ces 15 entraînements supplémentaires et ont eu la chance de faire travailler ces jeunes joueurs. Il n’y avait qu’une seule façon d’acquérir des joueurs, et c’était par le biais du recrutement traditionnel dans les lycées.

“Eh bien, dans le monde d’aujourd’hui, c’est, c’est très différent, vous savez, vous pouvez acquérir des joueurs et de différentes manières. Les gens ne portent plus autant de chemises rouges. Parce que si vous faites une chemise rouge à quelqu’un, il y a de fortes chances qu’il ne reste pas là très longtemps. … Donc, ce qui se passe, c’est que cela ouvre la porte à des programmes peut-être non traditionnels pour pouvoir acquérir des joueurs d’une manière différente, ce qui est un peu ce que nous avons fait.

ALLER PLUS LOIN Retracer le chemin improbable et unique de TCU vers les éliminatoires de football universitaire

TCU a effectué 13 transferts pendant l’intersaison. La ligne défensive allait être un problème majeur, mais Dykes et son équipe ont pu résoudre ce problème dans le portail. Et sur une scène comme celle-ci, contre une équipe comme le Michigan avec une mauvaise ligne offensive, ces gars-là se sont présentés.

“Si nous n’avions pas pu ajouter ces 13 transferts, vous savez, nous aurions eu des problèmes défensifs”, a déclaré Dykes. “Donc, notre liste est probablement construite un peu différemment de celle du Michigan, mais je pense que vous allez commencer à voir plus d’équipes comme TCU, vous savez, pour obtenir une étape comme celle-ci.”

TCU pourrait être le programme qui nous oblige à reconsidérer notre façon de voir les talents de la liste. TCU a perdu trois places dans le 247Sports Composite de l’année dernière, ce qui soulève la question – à l’ère du portail de transfert, évaluons-nous correctement ces listes? Est-ce que nous reclassons les listes après chaque année une fois que nous avons une meilleure idée des succès et des échecs ? Doit-on reclasser les joueurs une fois qu’ils ont atteint le portail ? Pesons-nous différemment les classements de recrutement du football au lycée? Le ratio blue chips signifie-t-il moins ? Au fur et à mesure que le football universitaire évolue – et il y a plus d’années où plus de 1 000 joueurs ont atteint le portail de transfert – nous allons également devoir évoluer dans la façon dont nous décomposons le sport et qui est capable d’atteindre ce stade. Ce jour finira par arriver.

Maintenant? Le talent est toujours roi … à moins que TCU ne prouve que ce n’est pas la fin du monde.

Le talent de l’équipe de TCU ne se compare pas aux deux équipes de l’autre côté du support des séries éliminatoires. Donc, pendant que nous sommes assis ici et que nous nous émerveillons du chemin parcouru par TCU, ce qui est énorme étant donné que les grenouilles cornues avaient un long tir de 200-1 pour atteindre les éliminatoires avant l’année, le travail n’est pas terminé. Il y a un boss final.

La Géorgie compte 68 anciennes recrues combinées quatre et cinq étoiles sur sa liste, dont 15 sont des espoirs cinq étoiles. L’Ohio State compte 66 joueurs de premier ordre, dont 14 sont d’anciens espoirs cinq étoiles. TCU compte 17 blue-chipers au total. Il y a un cinq étoiles, Marcel Brooks, qui ne joue même pas. Le Michigan, qui comptait 44 espoirs de premier ordre, avait un avantage de talent contre les Horned Frogs à Glendale samedi soir et cela n’avait pas d’importance. Mais les Wolverines – qui ont battu Ohio State à Columbus en novembre – ne peuvent pas se comparer à ce que l’Ohio State et la Géorgie apportent à la table sur cette scène.

Pour des équipes comme TCU, le boogie man les attend toujours. Les histoires de Cendrillon se terminent toujours trop tôt car les équipes remplies de talents sont imbattables. Cela arrive encore et encore, c’est pourquoi c’est la même collection de cinq équipes qui gagnent sur cette étape année après année.

TCU nous donne une bouffée d’air frais. Il y a une nouvelle histoire sur laquelle écrire et une Cendrillon pour laquelle nous pouvons tous nous enraciner.

Mais jusqu’à ce que TCU bat Georgia ou Ohio State la semaine prochaine, oserais-je dire…

Les étoiles comptent.

(Photo du haut : Christian Petersen / Getty)