Wasserman: Georgia nous apprend que le football universitaire n’est pas un film de Disney

La plupart d’entre nous ont grandi en regardant des films Disney, dont beaucoup racontent des histoires du petit gars naviguant à travers l’impossible pour réaliser un rêve. Même en tant qu’adultes, nous sommes romantiques à propos des histoires d’opprimés, les Davids contre Goliaths, les Cendrillons. Nous en avons envie. Nous voulons tellement croire qu’ils sont vrais.

C’est ce qui a poussé certains d’entre nous à prédire inexplicablement que TCU battrait la Géorgie lors du match pour le titre national lundi soir. Les gens ont suspendu la réalité, ignoré l’avantage du talent et détourné le regard du simple fait que TCU a peut-être deux joueurs sur sa liste qui commenceraient pour la Géorgie. Au diable la raison. L’impensable est plus magique que l’évident.

TCU était Cendrillon.

La Géorgie est l’horloge sonnant minuit.

Géorgie 65. TCU 7.

Il y a cependant de bonnes nouvelles pour les amoureux de Disney. Il y a encore une histoire de bien-être ici. C’est juste dommage que beaucoup ne le voient pas car c’est du côté de la Géorgie, l’équipe en titre du championnat national chargée d’espoirs cinq étoiles. Mais c’est là.

L’année dernière, la Géorgie a remporté son premier titre national depuis 1980, dirigée par un quart-arrière qui s’est classé en dehors du top 2 500 du 247Sports Composite pendant ses années de lycée. Stetson Bennett a marché en Géorgie, a emprunté la voie du collège junior, puis est retourné à Athènes et a gravi les échelons. Il a senti tout au long de la saison dernière qu’il était une mauvaise moitié du football après avoir été arraché. Contre toute attente, Bennett a mené la Géorgie devant le véritable méchant de ce sport – l’Alabama – pour remporter le titre national dans un jeu qui comportait des moments palpitants et réalistes. C’était une histoire de bien-être, non?

Appelez ça Cendrillon 2. Ou, Cendrillon aussi.

Bennett est revenu cette année et l’a encore fait. Mais regardez les autres qui se sont présentés pour la Géorgie dans le match pour le titre national. Bennett a marqué six touchés dans le match, bien sûr. Mais qu’en est-il de Ladd McConkey ? C’est un ancien receveur trois étoiles qui s’est classé en dehors du top 1 000 de la promotion 2020. Il a contribué en tant que receveur de première année en chemise rouge en 2021 avant de devenir le meilleur receveur large en deuxième année. Lundi soir, il a capté cinq passes pour 88 verges et deux touchés lors du match de championnat national. Qu’en est-il du receveur AD Mitchell ? Il s’est classé en dehors du top 350 au lycée et a marqué un touché dans ce match.

Que cela écrase à jamais l’idée que seuls les petits gars développent du talent. Kirby Smart est un génie du recrutement qui a construit une liste chargée avec 68 prospects de premier ordre sur les 85 bourses. Mais lui et son personnel sont d’incroyables évaluateurs de talents, à tel point que même les rares joueurs non-blue chip de leur liste se présentent sur la plus grande scène du football universitaire.

Croyez-le ou non, la Géorgie est aussi un programme de développement. La plupart de ce développement vient avec des joueurs qui sont tout simplement meilleurs tout de suite, mais le développement est le développement.

Toute la semaine, le principal sujet de discussion a porté sur la façon dont TCU a développé son talent. Et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Ce que Sonny Dykes a fait avec cette équipe TCU cette année est tout aussi impressionnant – peut-être plus ? – que ce que Smart a fait avec le sien. TCU est un programme qui est bien mis en place pour l’avenir, surtout compte tenu de la façon dont il a prouvé à quelle vitesse le bon entraîneur peut transformer une liste en un an s’il utilise efficacement le portail de transfert. Dykes s’est imposé comme l’un des 10 meilleurs entraîneurs du football universitaire cette année. Honnêtement, ce n’est peut-être même pas un débat.

Mais le développement ? Voici ce que Smart avait à dire à ce sujet lors d’une séance avec les médias samedi.

“Personne ne savait qui était AD Mitchell, ce qu’AD Mitchell avait à offrir”, a déclaré Smart. “AD Mitchell était plus une cassette d’entraînement qu’il n’arrêtait pas de nous envoyer. C’est une situation unique. Il est très différent de Brock (Bowers). Brock a été recruté à l’échelle nationale, très bien. Mais chaque situation est différente. Notre empreinte est vraiment bonne. Quand vous regardez les MVP de notre dernier match, Stetson Bennett et Javon Bullard, aucun des deux n’a été très fortement recruté. Ce sont des joueurs de l’État, de très bons joueurs de lycée. Regardez Ladd McConkey, c’était un enfant de l’État. N’a pas été fortement recruté. Notre empreinte est ce qu’est notre empreinte. Nous recherchons les joueurs qui, selon nous, correspondent à notre culture. Et c’est plus important que d’où ils viennent.

Et qu’en est-il de ces « programmes de développement » ?

« Tous les programmes ne recrutent-ils pas aussi ? La vérité se situe quelque part au milieu », a déclaré Smart. « C’est un récit qui est diffusé. Mais j’en parle tout le temps à nos joueurs. Nos meilleurs joueurs de notre équipe ne sont pas nos joueurs les mieux notés. Nous avons quatre ou cinq gars qui n’étaient pas (très bien notés). Ce sont de très bons footballeurs. TCU a une équipe pleine de très bons joueurs de football. Et je regarde ces gars jouer et la façon dont ils jouent est tellement plus importante que de se soucier du lycée. On s’en fout?

“Nos joueurs respectent les joueurs de football, et ils respectent les joueurs de football de notre équipe, qu’ils soient deux ou trois étoiles.”

Smart vous dira qu’il ne se soucie pas du nombre d’étoiles, et c’est vrai. Il a eu la vision de prendre McConkey. Il avait la vision qui a aidé Bennett à atteindre son potentiel. Mais ce qui l’intéresse vraiment, ce sont les bons joueurs de football, c’est pourquoi sa liste est remplie d’espoirs quatre et cinq étoiles. Il peut ne pas regarder les profils de recrutement avant de décider d’offrir, mais ces profils de recrutement sont des indications claires de la capacité.

Et nous avons vu cette capacité des espoirs cinq étoiles lundi soir. Nous l’avons également vu dans les trois étoiles de la liste de Georgia.

La Géorgie est un monstre. Nous aurions tous dû le voir venir car les équipes avec les meilleurs joueurs gagnent. C’est ce que signifie « Stars Matter ».

Ce n’est pas pour manquer de respect à TCU, mais les grenouilles cornues – aussi étonnantes qu’elles aient été cette année – ont bénéficié d’un chemin extrêmement avantageux vers cette étape. En règle générale, une équipe doit gagner son match de championnat de conférence, une demi-finale des éliminatoires de football universitaire et le match pour le titre national pour tout gagner. Mais TCU a perdu le Big 12 Championship Game et n’a pas été confronté à un monstre comme Georgia au premier tour. Le Michigan était également une très bonne équipe de football cette saison, mais loin de cette équipe de Géorgie.

TCU ressemble plus à Washington ou à Cincinnati qu’à la Géorgie. Et les grenouilles cornues ont eu la chance de ne pas avoir à affronter l’Alabama en demi-finale. Ce match, la plupart des années, aurait été la demi-finale explosive à laquelle nous assistons tous avant que deux titans ne s’affrontent dans le match pour le titre national. En réalité, le match pour le titre national s’est joué le soir du Nouvel An entre deux équipes équipées du point de vue du talent pour s’accrocher à ce match.

Ainsi, alors que TCU avançait vers la plus grande étape du sport, beaucoup d’entre nous ont mis les faits de côté et ont voulu croire. TCU était à quatre quarts du football de remporter un titre national.

En réalité, TCU était tellement plus loin que cela. L’écart de talent était trop marqué pour qu’il soit même compétitif.

Nous n’avons pas eu le film Disney cette année, même si Disney possède ESPN.

Mais nous avons eu un film.

La Géorgie est le nouveau roi du football universitaire parce qu’elle recrute – et se développe – sans relâche.

(Photo de Stetson Bennett : Ezra Shaw / Getty Images)