Kalle Sauerland admet qu’un mouvement de puissance majeur « est à venir » après que Wasserman Boxing a été dévoilé comme la nouvelle société de promotion du sport avec des plans pour « attaquer massivement » le marché de la boxe.

Wasserman a annoncé l’acquisition de Team Sauerland le mois dernier, un accord en cours de préparation depuis neuf mois, qui a suscité des spéculations frénétiques sur la façon dont l’agence sportive mondiale pourrait avoir un impact important sur la boxe britannique.

Kalle, avec son frère Nisse, a travaillé avec David Haye, Evander Holyfield et Mikkel Kessler, ainsi que des stars actuelles telles que Mairis Briedis, Filip Hrgovic et Chris Eubank Jr.

Interrogé sur ses projets ambitieux, Sauerland a déclaré au podcast The Ringside Toe 2 Toe: «L’accord était très simple.

« Le groupe Wasserman a acquis l’équipe Sauerland et l’équipe Sauerland est maintenant Wasserman Boxing. C’est ce que l’annonce a été.

«Il y a beaucoup de présomptions à ce sujet, ce qui est formidable, car les gens sont intéressés.

Je connais le mouvement. Le mouvement que vous verrez. Le mouvement arrive.

«Ce que cela signifie, c’est que cela nous donne l’occasion d’attaquer massivement le marché.

« C’est la plus grande agence sportive de la planète Terre. Il n’y a personne qui s’en rapproche. Quarante vainqueurs de Premier League dans leurs livres. Plus de deux mille athlètes sous contrat, c’est la puissance du moteur. »

« Quand vous mettez quelque chose comme ça dans la boxe, bien sûr, il y a beaucoup de devinettes. Je connais le mouvement. Le mouvement que vous verrez. Le mouvement arrive.

« Il y a tellement d’excitation à ce sujet. Jugez-nous sur ce que nous faisons et jugez-nous dans six mois sur ce que nous avons fait. Mettons-nous au travail maintenant. »

Eubank Jr a récemment fait équipe avec Sauerland avant son retour tant attendu, un combat incontournable contre Marcus Morrison sur le projet de loi Derek Chisora ​​vs Joseph Parker le 1er mai, en direct sur Sky Sports Box Office.

Hrgovic, le prétendant poids lourd de la Croatie, pourrait être à un combat de défier Anthony Joshua ou Tyson Fury dans un proche avenir, mais l’émergence de Wasserman Boxing a suscité un intérêt immédiat de la part de plus de talents du monde entier.

« Nous avons eu tellement d’approches au cours des 24 premières heures », a déclaré Sauerland. « Hors du Royaume-Uni, au moins 20 combattants et dans le monde entier, des tas de combattants différents. Il y a beaucoup et beaucoup d’intérêt.

«L’écurie des combattants en ce moment, je la décrirais comme une écurie boutique très haut de gamme en ce moment.

« Vous avez Chris Eubank Jr, un grand nom de pay-per-view au Royaume-Uni. Vous avez Filip Hrgovic, l’homme que beaucoup disent être l’avenir de la division des poids lourds.

















« Vous avez Mairis Briedis, le vainqueur de la World Boxing Super Series. Vous avez environ cinq, six enfants dans le top 10 du classement mondial, la prochaine génération. Nous allons construire et construire et construire sur cela. «

Le Royaume-Uni est l’un des territoires où Wasserman Boxing a l’intention de recruter, avec son nouveau pouvoir de tirage financier, mais Sauerland reste ouvert à travailler avec d’autres promoteurs pour sécuriser les combats les plus importants du sport.

« Pour nous, il s’agit en même temps d’acquérir des talents », a-t-il déclaré.

«Nous travaillons également avec d’autres promoteurs, nous l’avons toujours fait, et cela nous rend peut-être un peu différents de certains promoteurs.

« Nous avons si souvent fait des co-promotions, travaillé ensemble parce que c’est la seule façon de briser les barrières pour obtenir le meilleur contre les meilleurs. »