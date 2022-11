Wasps Netball: la franchise ne participera pas à la Netball Super League 2023 après l’administration | Nouvelles du netball

Netball Wasps a remporté la ligue deux fois, en 2017 et 2018. Pic Ben Lumley

Les Wasps Netball ne seront plus éligibles pour participer à la Netball Super League la saison prochaine.

La société holding du club, Wasps Holdings Ltd, est entré en fonction le 17 octobre et plusieurs parties ont été en pourparlers avec les administrateurs et England Netball pour trouver une solution distincte spécifique au Netball.

Mais la NSL et England Rugby ont confirmé que Wasps Netball ne participera pas à la Super League, qui se déroulera désormais comme une compétition à 10 équipes à partir de février.

Le directeur général d’England Netball, Fran Connolly, a déclaré que cela avait été “une période difficile pour toutes les personnes impliquées dans Wasps Netball, en particulier le personnel et les joueurs”.

“Les Wasps Netball ont remporté de nombreux succès au cours de leur séjour dans la ligue. En tant que champions à deux reprises avec un public fidèle, ils ont inspiré et développé de nombreux joueurs qui perpétueront l’héritage des Wasps”, a-t-elle déclaré.

“Bien que nous n’ayons jamais perdu l’espoir de trouver une issue positive, nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette triste nouvelle. Je tiens à exprimer ma gratitude et à rendre hommage à toutes les personnes impliquées pour leur patience, leur soutien et leur engagement tout au long de ces dernières quelques semaines.

“Notre objectif est maintenant de donner de la clarté et de la certitude aux joueurs et au personnel qui sont touchés, et de les aider à retourner sur les terrains, bien que sur des terrains différents, dès que possible.”

Il a été confirmé que l’activité de cheminement des joueurs sera maintenue grâce à un programme Central Player Pathway exploité par England Rugby et la NSL a autorisé la réouverture de la fenêtre de signature, afin que les joueurs de Wasps puissent signer en tant que partenaires d’entraînement pour d’autres clubs.

On espérait qu’un acheteur pourrait être trouvé pour l’ensemble des actifs sportifs de Wasps Holdings, y compris le netball, mais aucun acheteur de ce type n’a pu être trouvé et la société a cessé ses activités en octobre.

Les parties intéressées se sont engagées avec les administrateurs, FRP Advisory et England Netball pour garantir une solution spécifique au netball, mais la NSL et England Rugby ont conclu qu’aucune des propositions ne montrait suffisamment de preuves qu’elles pouvaient répondre à toutes les exigences d’une franchise NSL.

Wasps Netball a rejoint la NSL en 2017 et a remporté des titres consécutifs en 2017 et 2018, l’équipe basée à Coventry attirant certains des joueurs les plus en vue de la ligue.

La saison NSL 2023 doit commencer le 11 février.