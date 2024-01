Washington vise la reconnaissance faciale

La lettre arrive un jour après que les Académies nationales ont publié un

Rapport de 106 pages concluant que les systèmes de reconnaissance faciale sont devenus si avancés que l’industrie nécessite une surveillance fédérale. Dans le rapport, un comité de 14 experts a entendu les parties prenantes sur la reconnaissance faciale pendant neuf mois et a conclu que la technologie est préoccupante en raison à la fois d’une mauvaise utilisation humaine et de lacunes techniques.

La Federal Trade Commission contrôle activement la technologie en utilisant les lois existantes sur la protection des consommateurs. L’agence

émis des directives sur l’utilisation des données biométriques des consommateurs en mai dernier, et en décembre, elle a publié un

interdiction unique en son genre sur une entreprise privée utilisant la reconnaissance faciale, après avoir allégué que le système de reconnaissance faciale de Rite Aid identifiait de manière disproportionnée les personnes de couleur et les femmes comme des voleurs à l’étalage.

La reconnaissance faciale – l’utilisation de systèmes automatisés pour identifier les personnes à partir d’images de surveillance, de photos en ligne ou d’autres images – est sur le radar du Congrès depuis plus d’une décennie. Mais les progrès rapides de la technologie et son adoption par les organismes chargés de l’application de la loi et les industries privées au cours des dernières années créent un nouveau sentiment d’urgence, tout comme de nouvelles preuves montrant que cette technologie peut être nocive, inefficace ou biaisée.

“Le problème est plus urgent qu’il ne l’a été dans le passé”, a déclaré Edward Felten, ancien directeur adjoint de la technologie à la Maison Blanche sous le président Barack Obama, qui a contribué à la rédaction du rapport des National Academies.

La lettre de jeudi détaille les cas où la technologie a mal identifié des personnes, entraînant de fausses arrestations. Les six incidents mentionnés dans la lettre ont touché des Noirs. L’une des fausses arrestations connues impliquerait le logiciel de reconnaissance faciale de Clearview AI,

selon une lettre de novembre du sénateur. Ed Markey (D-Mass.) à l’entreprise.

Le PDG de Clearview AI, Hoan Ton-That, a défendu le logiciel de son entreprise, soulignant que les fausses arrestations ne provenaient pas uniquement des discordances de reconnaissance faciale.

« Une fausse arrestation est une de trop, et nous éprouvons une immense empathie pour la personne qui a été accusée à tort », a-t-il déclaré dans un communiqué. “Même si Clearview AI parvient au résultat initial, cela marque le début de l’enquête menée par les forces de l’ordre pour déterminer, sur la base d’autres facteurs, si la bonne personne a été identifiée.”

La lettre du sénateur citait également une enquête de POLITICO selon laquelle la police de la Nouvelle-Orléans utilisait de manière disproportionnée la reconnaissance faciale sur des suspects noirs.

Le comité à l’origine du rapport des National Academies a soulevé des préoccupations similaires concernant les préjugés raciaux et la reconnaissance faciale, notant que même si la technologie était parfaite, les préjugés humains pourraient toujours créer des disparités.

La technologie de reconnaissance faciale « soulève des questions et introduit des problèmes que nous associons à la prise de décision humaine, pas seulement des problèmes techniques », a déclaré Elizabeth Joh, professeur de droit à l’UC Davis et coprésidente du comité du rapport.

Lettres similaires adressées au ministère de la Justice dans le passé ont souligné le potentiel de préjugés raciaux liés à la reconnaissance faciale, mais peu de choses se sont produites au Congrès malgré ces préoccupations.

Un commissaire de la FTC a souligné cette lacune en décembre : « J’exhorte les législateurs qui souhaitent voir de plus grandes protections contre la surveillance biométrique à inscrire ces protections dans la législation et à les promulguer dans la loi », a déclaré le commissaire Alvaro Bedoya dans un communiqué sur l’accord Rite-Aid.

Le bureau de Warnock a déclaré que les législateurs souhaitaient développer un cadre pour réglementer l’utilisation croissante de la reconnaissance faciale.

En plus de la législation, les Académies nationales, qui conseillent souvent le gouvernement sur les questions scientifiques, ont utilisé leur rapport de cette semaine pour appeler l’administration Biden à signer un décret élaborant des lignes directrices sur la manière dont le gouvernement utilise la technologie.

“Il est crucial que les gouvernements fassent de la résolution de ces problèmes une priorité”, a déclaré Jennifer Mnookin, chancelière de l’Université du Wisconsin-Madison et coprésidente du comité qui a rédigé le rapport, dans un communiqué. Dans le cas contraire, elle a déclaré que Washington « céderait effectivement » sa politique sur une question publique clé aux entreprises privées.

Il n’existe pas de réglementation fédérale spécifique sur la reconnaissance faciale aux États-Unis, bien que plusieurs lois aient été introduites. Plusieurs législateurs ont proposé des réglementations potentielles pour la reconnaissance faciale depuis 2016, même si toutes ont échoué en raison d’un manque d’intérêt ou d’opinions contradictoires sur la manière dont la technologie devrait être réglementée.

Les progrès récents de l’intelligence artificielle, ainsi que les preuves croissantes des effets des préjugés raciaux de la reconnaissance faciale, ont conduit à de nouveaux appels à une réglementation. Mais il sera difficile de faire adopter une quelconque législation alors que les Républicains sont absents d’une grande partie du dialogue.

Même l’application de la loi par la FTC est venue d’un panel composé uniquement de commissaires démocrates de la FTC, alors qu’aucun républicain n’a signé la lettre de Warnock et Durbin.

La reconnaissance faciale était autrefois une préoccupation bipartite parmi les législateurs – avec des législateurs républicains comme le sénateur. Mike Lee (R-Utah) présentant

législation limitant le recours à la police et alors représentant de la Chambre, Mark Meadows

soulevant des inquiétudes concernant la technologietous deux en 2019.

Mais les efforts législatifs visant à réglementer la reconnaissance faciale ont été menés par les démocrates et dans les États au cours des quatre dernières années. Le manque de participation bipartite pourrait rendre difficile l’action du Congrès, selon les académies nationales.

« La question est plus urgente que par le passé. L’urgence augmente », a déclaré Felten. « Le comité a recommandé que le Congrès envisage une législation dans ce domaine. Cela dit, la législation est difficile et le Congrès a beaucoup de choses différentes à faire. »