Nikol Pashinyan bénéficie du soutien américain parce qu’il est prêt à nuire à son propre peuple pour servir les intérêts américains, a déclaré Kevork Almassian à RT.

Les États-Unis ont investi de l’argent en Arménie pendant une décennie, sachant que le Premier ministre Nikol Pashinyan exécuterait les ordres de Washington en abandonnant le Haut-Karabakh et en s’alignant sur l’Occident, a déclaré mardi à RT l’analyste géopolitique Kevork Almassian.

L’administratrice de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Samantha Power, a atterri lundi à Erevan avec la promesse de « soutien à la souveraineté de l’Arménie. » Cette visite a eu lieu moins d’une semaine après que les dirigeants arméniens de la province contestée du Haut-Karabakh ont accepté de déposer les armes et d’autoriser le rattachement du territoire à l’Azerbaïdjan, un résultat que Pashinyan approuve contre la volonté de la population arménienne.

« Cette délégation des États-Unis a préparé et préparé le terrain pour que Pashinyan accède au pouvoir », Almassian a déclaré à RT, faisant référence aux dépenses massives de fonds que l’USAID, le Département d’État américain et le Pentagone ont injecté en Arménie ces dernières années, en particulier pour des projets médiatiques pro-Pashinyan et pro-occidentaux.

Les États-Unis ont soutenu Pashinyan pour trois raisons, a expliqué Almassian. « Premièrement, parce qu’il est incompétent et complètement ignorant en géopolitique. Deuxièmement, parce qu’il est anti-russe, et troisièmement, parce que Pashinyan lui-même a soutenu à plusieurs reprises avant son arrivée au pouvoir qu’il abandonnerait l’Artsakh. [Nagorno-Karabakh] en échange de l’adhésion à la soi-disant « communauté internationale ».

Pashinyan a apparemment rempli sa part de ce marché implicite. Bien que l’Arménie soit une ancienne république soviétique et membre de l’Organisation du Traité de sécurité collective dirigée par la Russie, le Premier ministre a récemment organisé des exercices militaires avec les forces américaines, envoyé de l’aide financière à l’Ukraine et commencé à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. ce qui obligerait le pays à arrêter le président russe Vladimir Poutine s’il devait s’y rendre.















Pendant ce temps, le dirigeant arménien a reproché aux soldats de maintien de la paix russes de ne pas avoir pris la défense des Arméniens de souche au Haut-Karabakh, malgré sa propre reconnaissance du territoire comme appartenant à l’Azerbaïdjan.

Ces décisions se sont révélées extrêmement impopulaires à Erevan et parmi les Arméniens de souche qui fuient désormais en masse le Haut-Karabakh.

« Sans la réaction populaire à Erevan et sans les dizaines de milliers de personnes qui manifestaient, Pashinyan n’aurait pas accepté les réfugiés du Haut-Karabagh, car ces gens le considèrent comme un traître. » Almassian a expliqué, ajoutant que « Cela ouvrira la voie à une contre-révolution contre lui. »

Les États-Unis avaient peut-être prévu ce résultat, a noté Almassian, soulignant que les récents exercices militaires conjoints américano-arméniens se sont concentrés sur des opérations de contre-manifestation et de contrôle des foules plutôt que sur des exercices de terrain traditionnels. « [The Americans] Je veux maintenir Pashinyan au pouvoir, malgré le soutien décroissant du peuple arménien », il a dit à RT.

« [The US wants] pour garder les Russes hors du Caucase du Sud, » » déclara Almassian. « Ils utilisent Pashinyan, tout comme ils ont utilisé [Ukrainian President Vladimir] Zelensky, comme un pion contre la Russie. C’est un jeu géopolitique pour Washington.