Washington Spirit et les propriétaires de Lyon forment un groupe de football féminin

La propriétaire de Washingtoin Spirit, Michele Kang, deviendra PDG d’une nouvelle organisation mondiale de football féminin. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Michele Kang, propriétaire de l’équipe de la National Women’s Soccer League (NWSL) Washington Spirit, a conclu un accord avec les propriétaires de l’Olympique Lyonnais Féminin pour créer une organisation mondiale de football féminin englobant les deux équipes.

L’accord verra Kang devenir propriétaire majoritaire et PDG de la société, le tout premier groupe de football multi-clubs détenu et dirigé par une femme, un peu plus d’un an après avoir acquis le Spirit dans le cadre d’un accord record de 35 millions de dollars.

L’accord implique qu’OL Groupe apporte son équipe féminine et Kang offre sa part majoritaire du Spirit à la nouvelle entreprise, ont annoncé mardi les deux parties.

« Cet accord représente une avancée majeure dans l’histoire du football professionnel féminin », a déclaré Kang dans un communiqué.

« Il réunit la tradition inégalée de l’OL Féminin, huit fois vainqueur de la Ligue des champions, et le dynamisme du Champion Spirit 2021 de la NWSL pour faire entrer notre sport dans une nouvelle ère. »

La plateforme cherchera à acquérir des clubs supplémentaires dans d’autres pays d’Europe, des Amériques et d’Asie.

OL Groupe a entamé le processus de vente de son équipe NWSL OL Reign pour éviter un conflit potentiel, des mois après qu’un scandale d’inconduite a forcé une autre équipe NWSL, les Portland Thorns, à entrer sur le marché.

« Au cours des 20 dernières années, OL Groupe a joué un rôle important dans la croissance du football féminin. Aujourd’hui, la popularité de ce sport explose en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier », a déclaré John Textor, PDG d’OL Groupe.

Les deux parties ont déclaré que chaque club conserverait son identité distincte, en vue de moderniser les infrastructures existantes et de développer leurs bases de fans respectives.

Les investissements dans les ressources pour la science et la technologie de la performance, l’analyse des données et le développement du personnel seraient partagés entre les équipes.

« La combinaison représente l’espoir, la détermination et les étapes commerciales nécessaires pour façonner l’avenir du football féminin », a déclaré Kang.

L’accord entièrement en actions intervient à un moment charnière pour le sport féminin, les deux parties l’appelant « un signe clair que l’investissement et les ressources dans le football féminin font un grand pas vers l’égalité avec les équipes masculines ».

La NWSL a déclaré plus tôt cette année qu’elle ramènerait les Utah Royals et ajouterait une équipe d’expansion dans la région de la baie en 2024. La commissaire Jessica Berman a déclaré qu’elle prévoyait d’ajouter deux autres équipes pour la saison 2026.