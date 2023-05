Washington Spirit contre San Diego Wave FC – Rapport de match de football – 6 mai 2023

Trinity Rodman a marqué son troisième but NWSL de la saison samedi. Geoff Burke – USA TODAY Sports

Trinity Rodman a enregistré un but et une passe décisive pour donner au Washington Spirit une victoire convaincante 3-1 sur le San Diego Wave en visite samedi.

Ashley Sanchez et Paige Metayer ont également marqué des buts pour le Spirit (3-0-3, 12 points), qui a inscrit tous ses buts en seconde période.

Alex Morgan a inscrit un but en retard pour San Diego (3-3-0, 9 points), qui a perdu son deuxième match de suite.

Washington a dominé, battant la vague 15-4 tout en mettant fin à une séquence de deux matchs sans victoire de la NWSL. L’Esprit a mis 10 tirs cadrés contre seulement trois pour San Diego.

Le gardien de Spirit Aubrey Kingsbury a effectué deux arrêts, tandis que son homologue de Wave, Kailen Sheridan, en a réalisé sept.

Rodman a brisé une égalité sans but lorsqu’elle a marqué à la 55e minute. Le décompte a été établi par la longue passe de Sanchez.

Christen Westphal de San Diego a raté sa tentative de glissade au ballon, laissant Rodman seul avec Sheridan. Le tir du pied droit de Rodman est allé juste à gauche de Sheridan pour son troisième but de la campagne.

Quinze minutes plus tard, Rodman a effectué une longue course sur le flanc gauche et a envoyé un centre vers le milieu à un Sanchez en séquence, qui a envoyé un tir du pied gauche haut dans le filet pour porter le score à 2-0.

L’Esprit a ajouté à la 79e minute lorsque Sam Staab a pris un corner et l’a envoyé dans la surface. Metayer était positionné juste devant le filet et l’a facilement dirigé.

San Diego a évité le jeu blanc à la 90e minute. Belle Briede a décoché un tir du pied gauche que Kingsbury a bloqué mais Morgan était là pour le frapper avec son pied gauche.

La première chance de marquer de San Diego du match s’est produite dans la première minute de la seconde mi-temps lorsque Morgan a envoyé une frappe du pied droit à bout portant sur le filet que Kingsbury a repoussé.

Washington a contrôlé le jeu en première mi-temps et a devancé San Diego 9-2. The Spirit a mis sept tirs cadrés et Wave n’en a réussi qu’un.

Sanchez a réussi une solide tentative à la 22e minute après avoir reçu une passe de Rodman. Mais Sanchez a envoyé son tir du pied droit juste à droite du filet.

San Diego a finalement obtenu un tir à la 35e minute mais le pied droit de Sofia Jakobsson a été sauvé par Kingsbury.