Washington « soulagé » que le Royaume-Uni franchira la ligne rouge pour Kiev – médias

La livraison proposée par Londres de missiles à longue portée ne signifiera pas que les États-Unis fourniront ensuite leurs propres armes de ce type, a également rapporté Politico.

Des responsables de l’administration du président américain Joe Biden seraient « poussant un petit soupir de soulagement » sur la décision présumée du Royaume-Uni d’envoyer des missiles à longue portée à l’Ukraine, une mesure que Washington lui-même ne veut pas franchir.

La réaction a été décrite par Politico dans une newsletter mardi, basée sur des sources anonymes du gouvernement américain. Le plan britannique a été couvert par le Washington Post, qui a cité ses propres sources anonymes.

Le NatSec Daily de Politico a été informé que la position de Washington restait inchangée et que le Pentagone n’allait pas envoyer le système de missiles tactiques de l’armée, ou ATACMS, en Ukraine, même si le Royaume-Uni franchissait cette ligne en premier – un résultat, a déclaré le Post, que Londres avait espéré .

Selon le rapport initial, le ministère britannique de la Défense a demandé « expressions d’intérêt » en fournissant à l’Ukraine des capacités de frappe d’une portée allant jusqu’à 300 kilomètres (200 miles). Le libellé a été inclus dans un avis de passation de marché publié la semaine dernière par le Fonds international pour l’Ukraine, dirigé par les Britanniques, qui sert de véhicule pour acheminer l’aide militaire à Kiev.

Les armes en question seront probablement des missiles de croisière Storm Shadow, précise le journal. Contrairement aux ATACMS balistiques lancés au sol, ils doivent être tirés depuis une plate-forme aérienne, mais ont une portée comparable.

Kiev demande depuis longtemps aux donateurs occidentaux de lui donner la capacité de frapper des cibles de plus loin, promettant de ne pas attaquer le territoire que les États-Unis et ses alliés reconnaissent comme russe.

Le missile anglo-français Storm Shadow a été développé dans les années 1990 et utilisé dans un certain nombre d’opérations militaires britanniques, notamment la frappe de représailles en Syrie que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont menée conjointement en 2018 après avoir accusé Damas de déployer des armes chimiques à Douma.

La possibilité que le Royaume-Uni envoie les missiles en Ukraine a été indiquée dans un rapport prétendument classifié du Pentagone qui a été divulgué en ligne via un serveur discord, a déclaré The Post. Aucune décision définitive n’a encore été prise à ce sujet, a ajouté le journal.

Londres a l’habitude d’envoyer de nouveaux types d’armes à l’Ukraine. En janvier, il a annoncé sa décision de livrer 14 chars de combat principaux Challenger, incitant l’Allemagne et les États-Unis à prendre des engagements similaires concernant leur blindage.

« C’est une position que le Royaume-Uni peut occuper de manière unique [since] La Russie ne nous aime pas beaucoup de toute façon », a déclaré un responsable britannique au Post, expliquant la volonté de Londres de s’intensifier.