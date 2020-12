Washington recrute le secondeur vétéran Mychal Kendricks au sein de l’équipe d’entraînement des Seahawks de Seattle pour renforcer une défense qui a connu des difficultés pendant la première moitié de la saison.

L’agent Douglas J. Hendrickson a confirmé le passage à l’Associated Press lundi, moins de 24 heures après que Washington ait perdu 20-15 contre Seattle pour rompre sa séquence de victoires à quatre. Kendricks, 30 ans, n’a pas joué cette saison mais a 103 matchs d’expérience dans la NFL et a remporté le Super Bowl avec Philadelphie il y a trois ans.

Washington manquait les secondeurs partants Cole Holcomb et Kevin Pierre-Louis et a perdu le réserve Shaun Dion Hamilton à la suite d’une blessure contre Seattle, et leur statut pour le match de dimanche contre les Panthers de la Caroline n’est pas clair. Washington peut décrocher le titre NFC East avec une victoire et une défaite des New York Giants contre Baltimore.

Le retour du quart partant Alex Smith serait un coup de pouce même après le rebond de Dwayne Haskins après deux interceptions, mais l’équipe commencerait mieux offensivement et défensivement. Washington a pris du retard 20-3 face aux Seahawks avant de monter une offre de retour qui a échoué.

Washington est la seule équipe de la NFL à ne pas marquer lors de son premier entraînement d’un match cette saison.

Nous avons encore du chemin à parcourir, a déclaré l’entraîneur Ron Rivera. Une grande partie de cela consiste simplement à savoir comment sortir et démarrer un match. Nous n’avons vraiment pas commencé un jeu comme vous le souhaiteriez. Nous avons terminé les matchs comme nous l’aurions souhaité.

CE QUI FONCTIONNE

La défense s’est affaiblie dans les 25 dernières minutes du match des Seahawks et a forcé un autre roulement lorsque Daron Payne a intercepté Russell Wilson au quatrième quart. Avec le deuxième choix Chase Young et le premier tour de 2019 Montez Sweat qui se précipitent si efficacement sur le quart-arrière, l’unité a le potentiel d’être l’une des meilleures de la ligue.

Mais comme l’attaque, il faut du temps pour s’échauffer.

J’ai l’impression que nous venons de sortir et que nous savons ce qu’ils vont nous apporter, et nous essayons simplement de l’arrêter, a déclaré Payne. J’ai l’impression que si nous comprenons ce qui se passe tôt dans le match, nous serons mieux en équipe.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Peut-être le gazon de FedEx Field? La surface tant décriée n’a pas été un problème ces derniers temps, peut-être parce que le stade n’est pas utilisé pour accueillir des concerts et d’autres événements au cours des derniers mois. Mais les jeunes sécurités Troy Apke et Jeremy Reaves ont glissé dimanche sur de longs matchs au sol de Seattle, y compris le touché de 50 verges de Carlos Hyde.

Washington a encore un match à domicile cette saison régulière, mais accueillera également un match éliminatoire s’il remporte la division.

STOCKER

Le troisième arrière JD McKissic est devenu un élément clé de l’offensive et a couru pour 51 verges en l’absence de la recrue Antonio Gibson. Si la blessure à l’orteil de Gibson persiste, McKissic a montré qu’il pouvait gérer la charge.

STOCK EN BAS

Le receveur Terry McLaurin souffre d’une blessure à la cheville avant le match de Thanksgiving Day à Dallas, et cela se voit. McLaurin ne trouve pas d’excuses, évince la douleur et reste une cible principale, mais décrocher à la semaine 16 et lui donner un peu de repos pourrait aller très loin.

BLESSÉ

Le mollet droit de Smith, l’orteil de Gibson et la commotion cérébrale de Holcomb sont toutes des questions majeures. Smith est assez expérimenté pour commencer même sans une tonne de clichés d’entraînement, et Rivera a déclaré dimanche que l’équipe espérait ramener Gibson contre la Caroline.

NUMÉRO DE CLÉ

7 victoires qui actuellement 6-8 Washington a probablement besoin de conclure le NFC Est, la division la plus faible cette saison.

PROCHAINES ÉTAPES

Rivera veut que ses joueurs ne pensent pas aux scénarios de séries éliminatoires ou ne négligent pas les Panthers 4-10, qui ont limogé leur directeur général lundi. Washington a ouvert en tant que favori à 2 1/2 points, et Baltimore est un pari encore meilleur pour battre New York.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL