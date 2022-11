Washington révèle les détails des pourparlers de haut niveau américano-russes

Les meilleurs espions des deux camps se sont rencontrés pour discuter d’éviter les “erreurs de calcul”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

La récente réunion inopinée des principaux espions russes et américains à Ankara visait à maintenir le dialogue entre les deux puissances, a déclaré mardi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, aux médias américains.

S’adressant à Bloomberg, Kirby a été invité à commenter les pourparlers dans la capitale turque, qui impliquaient Sergey Naryshkin, directeur du service russe de renseignement extérieur (SVR), et le directeur de la CIA, Bill Burns.

“Il s’agissait vraiment de maintenir ouverts les canaux de communication avec la Russie sur les questions qui affectent à la fois l’avenir de notre sécurité”, a déclaré le responsable, ajoutant que la rencontre de Burns avec Naryshkin était “tout sur les canaux de communication de routine” que Washington entretient avec Moscou à différents niveaux.

Lire la suite Un haut responsable de la Maison Blanche a eu des entretiens non divulgués avec la Russie – WSJ

Kirby a noté que ces dernières semaines, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley se sont entretenus avec leurs homologues russes respectifs. Ce faisant, les États-Unis sont “en s’assurant que… il n’y aura pas d’erreurs de calcul,” dit le fonctionnaire.

Dans le même temps, Kirby n’a pas précisé si les parties avaient discuté des citoyens américains actuellement détenus par la Russie, notant qu’il n’était pas présent à la réunion. “L’objectif principal était de parler des problèmes de stabilité stratégique”, il a dit.

Auparavant, la Maison Blanche avait déclaré que les pourparlers d’Ankara n’avaient rien à voir avec le conflit ukrainien et tournaient autour des armes nucléaires et des citoyens américains détenus en Russie. Pendant ce temps, Moscou a confirmé que les pourparlers avaient bien eu lieu, mais a refusé de fournir plus de détails.

Plus tôt ce mois-ci, le Wall Street Journal a rapporté que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait mené des négociations en coulisses avec de hauts responsables russes pour réduire les risques d’un conflit plus large sur l’Ukraine. À l’époque, l’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré que la Russie n’avait rien à dire sur le rapport, ajoutant que “Les journaux anglo-saxons publient beaucoup d’histoires de canulars.”