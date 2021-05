Proposé par Paris mercredi, le projet de résolution s’exprime «Grave préoccupation face à l’escalade de la violence» dans la bande de Gaza, appelant à la fin des combats tout en condamnant toutes les attaques contre les civils et les zones résidentielles, sans toutefois citer une partie par son nom.

La proposition appelle également à une résolution pacifique à long terme du conflit israélo-palestinien, réitérant son soutien à une solution à deux États, qui verrait la création d’un État palestinien qui comprend à la fois Gaza et la Cisjordanie – qui sont actuellement sous Israël. blocus et occupation militaire, respectivement – et Jérusalem-Est en tant que capitale.

Cependant, Washington, proche allié de Tel Aviv, a rapidement rejeté le projet français, un porte-parole de la mission américaine de l’ONU déclarant «Nous nous concentrons sur les efforts diplomatiques intensifs en cours pour mettre fin à la violence» et « Ne soutiendra pas les actions qui, selon nous, sapent les efforts de désescalade. » Ils n’ont pas précisé comment la résolution entraverait les travaux en vue d’un cessez-le-feu.

La résolution nécessiterait neuf votes «oui» pour être adoptée par le Conseil de sécurité composé de 15 membres, tandis qu’un veto de la France, de la Russie, de la Chine, du Royaume-Uni ou des États-Unis pourrait tuer la proposition.

La déclaration américaine a fait écho aux commentaires précédents de la mission américaine, qui a bloqué à plusieurs reprises les efforts visant à publier une déclaration conjointe du Conseil de sécurité condamnant la violence et appelant au calme. Des responsables américains ont fait référence au travail « Dans les coulisses » pour parvenir à un cessez-le-feu, mais on ne sait pas exactement quelles mesures ont été prises depuis que la dernière vague de violence a éclaté la semaine dernière. Alors qu’un rapport publié mardi dans Politico suggérait que Washington avait aidé à éviter une invasion terrestre par les forces israéliennes et facilité les discussions avec les médiateurs égyptiens, le média n’a cité qu’une seule source anonyme.

Le président américain Joe Biden a approuvé la «Droit à la légitime défense» plusieurs fois au cours de la flambée actuelle, en disant peu de victimes civiles infligées par l’armée israélienne. Cependant, lors d’un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mercredi, le président a déclaré qu’il s’attend à «Une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu», intensifiant les commentaires précédents qui ne faisaient qu’exprimer « Support » pour la fin des combats.

L’appel semble avoir eu peu d’effet sur Netanyahu, qui, mercredi, a de nouveau remercié Biden pour son soutien à Israël. «Droit à la légitime défense», ne faisant aucune mention de la demande du président pour un cessez-le-feu tout en disant qu’il est « déterminé » de poursuivre l’opération militaire à Gaza.

Les combats entre Tel Aviv et les militants palestiniens ont fait rage pendant un dixième jour mercredi, les Forces de défense israéliennes (FDI) tweetant un flux constant de cibles qu’elles ont frappées tout au long de l’après-midi, affirmant que quelque 200 roquettes avaient été lancées depuis Gaza. Les militaires mentionné il a bombardé des sites à Shuja’iyya, Beit Hanoun, Jabalya, Khan Yunis et Rafah – tous situés à Gaza – ainsi que la ville israélienne de Nazareth, affirmant qu’elle a frappé «Composés terroristes», les installations de lancement de roquettes et les maisons des commandants supérieurs du Hamas. Il a également partagé des images de certaines des frappes.

צה״ל תקף במהלך היממה האחרונה מספר רב של עמדות משגר-רב קני אשר תוכננו לשגר לעבר מדינת ישראל ומתחמים צבאיים במערך ההגנה האווירית של ארגון הטרור חמאס pic.twitter.com/YbnlVNLPBP – צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 19 mai 2021

Au moins 219 Palestiniens ont été tués depuis le début des combats la semaine dernière, dont 64 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, avec plus de 1 500 blessés par les frappes israéliennes et les roquettes du Hamas à faible chute. Les responsables israéliens affirment que 12 citoyens ont péri, parmi lesquels deux enfants et un soldat.

Dans un communiqué mercredi, le Dr Muhammad al-Attar, qui dirige le département de médecine d’urgence du ministère de la Santé de Gaza, a déclaré que l’agence avait lancé un « plan d’urgence » faire face «Pertes massives» écrasant les hôpitaux du territoire.

Environ 450 bâtiments à Gaza ont été détruits ou gravement endommagés lors des raids aériens israéliens, y compris des immeubles d’habitation et des bureaux des médias, ainsi que six hôpitaux, neuf cliniques de santé et le principal site de dépistage et de vaccination des coronavirus de la Bande, selon les Nations Unies.

Des combats ont éclaté la semaine dernière à la suite de manifestations houleuses contre les expulsions imminentes de résidents palestiniens de Jérusalem-Est, qui ont provoqué des répressions sévères de la part des forces de sécurité israéliennes et ont fait des centaines de blessés dans les affrontements qui ont suivi. Un raid de la police israélienne sur la mosquée Al Aqsa, l’un des sites les plus sacrés de l’Islam, a servi de point d’éclair majeur, le Hamas tirant sa première volée de roquettes après l’incursion.

