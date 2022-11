Washington refuse d’envoyer des drones avancés en Ukraine – WSJ

Les responsables américains craindraient que les livraisons de Grey Eagle MQ-1C n’alimentent le conflit

L’administration du président américain Joe Biden a rejeté les demandes de Kiev de lui fournir des drones à la pointe de la technologie, craignant que cela n’aggrave le conflit en Ukraine, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources.

Selon des responsables américains et des personnes proches du dossier interrogées par le journal, les États-Unis n’enverront pas les drones Grey Eagle MQ-1C à l’Ukraine qu’ils demandent depuis des mois. Ce type d’aide militaire, disaient-ils, pourrait “un signal à Moscou que les États-Unis fournissaient des armes qui pourraient viser des positions à l’intérieur de la Russie.”

Les responsables américains craignent également que la technologie utilisée dans les drones, en particulier les caméras, ne tombe entre de mauvaises mains, indique le rapport.

En septembre, un groupe bipartite de membres du Congrès américain aurait insisté pour que l’administration Biden envoie en Ukraine des drones à moyenne altitude et armés, qui peuvent rester en l’air pendant plus de 24 heures. Dans leur lettre, ils ont demandé que le processus de révision soit accéléré, ce qui a déclenché un briefing sur Capitol Hill, ont déclaré des responsables du Congrès au WSJ.

Les systèmes d’avions sans pilote MQ-1C Grey Eagle peuvent voler à une altitude allant jusqu’à 7 600 m pendant plus de 27 heures et transporter jusqu’à quatre missiles HELLFIRE. Ils ont également une portée allant jusqu’à 4 600 km via des communications par satellite, ce qui pourrait potentiellement permettre à l’Ukraine de frapper des cibles profondément à l’intérieur du territoire russe.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine fin février, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine de grandes quantités d’armes, notamment des drones de reconnaissance et des kamikazes. Washington a jusqu’à présent résisté aux appels à fournir à Kiev des armes avancées telles que des systèmes de défense aérienne Patriot et des avions de combat F-16.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre “pompage” L’Ukraine avec des armes, disant que cela ne fera que prolonger le conflit.