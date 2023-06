Le président ukrainien a récemment accusé la Russie d’avoir comploté un « attentat terroriste » à la centrale nucléaire de Zaporozhye

Les États-Unis ne peuvent pas confirmer la récente affirmation du président ukrainien Vladimir Zelensky selon laquelle Moscou complote un «attaque terroriste» à la centrale nucléaire de Zaporozhye, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter les dernières remarques de Zelensky lors d’un point de presse à la Maison Blanche vendredi, Kirby a d’abord déclaré que les États-Unis continuaient de « surveiller certains capteurs de rayonnement qui se trouvent autour de l’usine. » Le responsable a ajouté que « jusqu’à présent, nous n’avons détecté aucun niveau élevé de radioactivité.”

Lorsqu’il a été pressé davantage par un journaliste, le porte-parole du NSC a précisé que même s’il avait « vu ces commentaires, » il n’a pas « avoir quelque chose pour les confirmer ou parler de leur validité.”

Commentant l’affirmation de Zelensky jeudi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’a décrite comme «encore un autre mensonge.”















Il a souligné que la Russie était en contact étroit avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et coopérait avec ses représentants à l’installation.

Plus tôt jeudi, Zelensky a posté un message sur sa chaîne Telegram disant que Moscou était «envisageant un scénario d’attaque terroriste à la centrale nucléaire de Zaporozhye.Il a cité les conclusions des forces de sécurité ukrainiennes et ses sources dans la capitale russe.

Sans donner plus de détails, le chef de l’Etat ukrainien a ajouté que son administration était «transmettre toutes les informations disponibles à nos partenaires – tout le monde dans le monde.”

L’Ukraine et la Russie se sont accusées à plusieurs reprises d’avoir bombardé l’usine, qui est sous le contrôle de Moscou depuis mars 2022. Située dans la région de Zaporozhye, qui est officiellement devenue une partie de la Russie en septembre dernier, l’installation est la plus grande centrale nucléaire d’Europe et est actuellement exploité par Rosatom.