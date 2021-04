Interrogé sur la levée d’une interdiction actuelle des États-Unis sur l’exportation de matières premières pour vaccins vers l’Inde, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré aux journalistes que l’administration du président américain Joe Biden était « tout d’abord » engagé dans le déploiement de coups à ses propres citoyens.

«Il n’est bien sûr pas seulement dans notre intérêt de voir les Américains vaccinés; c’est dans l’intérêt du reste du monde de voir les Américains se faire vacciner », il a déclaré un point de presse jeudi.

Au cours de la semaine dernière, l’Inde a connu une augmentation mortelle des infections à Covid-19, avec un record du monde de 332 000 nouveaux cas quotidiens signalés vendredi, ainsi que 2 263 décès.

Price a répondu aux affirmations que Washington avait rejeté les appels à l’aide de New Delhi en soulignant que les États-Unis avaient fait un don à l’initiative de vaccin COVAX et avaient également été durement touchés par la pandémie elle-même.

La semaine dernière, Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India, a appelé les États-Unis à lever l’embargo sur l’exportation de matières premières clés vers d’autres pays. «Afin que la production de vaccins puisse augmenter.»

Respecté @POTUS, si nous voulons vraiment nous unir pour combattre ce virus, au nom de l’industrie des vaccins en dehors des États-Unis, je vous demande humblement de lever l’embargo sur les exportations de matières premières hors des États-Unis afin que la production de vaccins puisse augmenter. Votre administration a les détails. 🙏🙏 – Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) 16 avril 2021

La question aurait également été soulevée par l’ambassadeur de l’Inde auprès des États-Unis, Taranjit Singh Sandhu, lors de conversations avec de hauts responsables de Biden, notamment le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

À plusieurs moments de la pandémie, les administrations Biden et Trump ont invoqué la loi de 1950 sur la production de défense pour forcer les entreprises pharmaceutiques à accélérer la production de vaccins et d’autres entreprises à intensifier la fabrication de ventilateurs, de tests et d’équipements de protection. La loi a également permis aux deux administrations d’interdire l’exportation de vaccins et d’autres médicaments nécessaires pour lutter contre Covid-19 à domicile.

