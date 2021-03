La politicienne de droite, qui a dirigé la Bolivie en tant que présidente par intérim pendant un an, et plusieurs de ses associés ont été arrêtés plus tôt en mars. Ils ont été accusés de sédition, de terrorisme et de complot lors de leur arrivée au pouvoir en novembre 2019. L’arrestation d’Anez a déclenché des manifestations de soutien dans certaines villes boliviennes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy