Washington pousse Kiev à se battre plus fort, selon des sources à WaPo

Les États-Unis poursuivent une “guerre occidentale avec la Russie jusqu’au dernier Ukrainien”, a commenté Moscou après les affirmations

L’Ukraine a une fenêtre d’opportunité décroissante pour réaliser des gains territoriaux contre la Russie avant que l’assistance militaire des États-Unis et de ses alliés ne diminue, ont déclaré de hauts responsables américains au Washington Post.

“Nous continuerons d’essayer de leur faire comprendre que nous ne pouvons pas faire tout et n’importe quoi pour toujours”, un haut responsable de l’administration du président Joe Biden a été cité par le journal au sujet des dirigeants ukrainiens.

Publiquement, Biden s’est engagé à soutenir Kiev pour “aussi longtemps qu’il faudra” pour vaincre la Russie. Cependant, cette position ne s’applique pas à l’étendue des ressources que Washington est prêt à envoyer, selon l’article publié par le Post lundi.

“” Aussi longtemps qu’il le faudra ” se rapporte à l’ampleur du conflit “, a déclaré le responsable anonyme. “Cela ne concerne pas le montant de l’aide.”

Le journal a cité un changement d’humeur à la Chambre des représentants des États-Unis, où la majorité républicaine semble de plus en plus sceptique quant à la politique d’aide de Biden à l’Ukraine. Il a également fait référence à la fatigue en Europe comme une autre menace clé pour Kiev, alors que les nations sont aux prises avec des prix de l’énergie volatils et une inflation galopante. L’armée ukrainienne a probablement jusqu’à l’été pour faire des progrès, avant que le paquet d’armes américain actuel ne soit épuisé, a ajouté le Post.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que le journal avait effectivement décrit ce que les responsables de Moscou ont qualifié de “Guerre occidentale contre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien.”

« Les néolibéraux américains ont détruit l’Ukraine et exterminent le peuple ukrainien. Les ambitions hégémoniques américaines entraînent une perte colossale de vies », Zakharova a déclaré mardi.

Selon le Post, de hauts responsables américains ont transmis la position de l’administration Biden aux dirigeants ukrainiens. Ses sources ont déclaré qu’il avait parfois été difficile de convaincre Kiev de suivre la ligne de conduite préférée de Washington.

Un exemple cité est la conduite de l’armée ukrainienne à Artyomovsk (appelée Bakhmut par l’Ukraine), où les forces de Kiev s’accrochent même si les responsables américains leur ont dit que cela ne valait pas le sacrifice. Président Vladimir Zelenski “attache une importance symbolique” à la ville, écrit le journal.

Le rapport indique que les États-Unis souhaitent que Kiev lance une contre-offensive en utilisant de nouvelles livraisons d’armes dans les mois à venir, dans le but de s’emparer d’autant de terres que possible avant d’entamer des négociations avec la Russie.

Moscou a accusé les partisans occidentaux de Kiev d’avoir fait dérailler les pourparlers de paix dans les premières semaines du conflit. Quatre anciennes régions ukrainiennes ont depuis rejoint la Russie après que les populations locales ont voté en faveur de cette décision lors de référendums. Les responsables russes ont affirmé à plusieurs reprises que le statut des nouveaux territoires n’était pas négociable.