Washington Post : le CDC va assouplir les directives d’isolement du Covid-19

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis devraient modifier leurs directives d’isolement du Covid-19 ce printemps pour indiquer que les gens n’ont plus besoin de s’isoler une fois qu’ils n’ont plus de fièvre pendant 24 heures et que leurs symptômes sont légers ou s’améliorent, selon le Washington Post.

Le Post a cité quatre responsables anonymes de l’agence et a déclaré que le changement prévu avait été discuté en interne la semaine dernière et lors d’un briefing avec les responsables de la santé de l’État.

Depuis 2021, l’agence a déclaré que les gens devraient s’isoler pendant au moins cinq jours s’ils sont testés positifs pour Covid-19, puis continuer à porter un masque. Les lignes directrices mises à jour permettraient d’aligner le Covid-19 sur les lignes directrices pour d’autres virus respiratoires, comme la grippe.

CNN a déjà rapporté que Californie et Oregon avait récemment rompu avec les directives du CDC en disant que les personnes testées positives pour Covid-19 ne devraient plus s’isoler pendant une période de temps définie – et celles qui ne présentent aucun symptôme ne doivent pas s’isoler du tout.

La science autour de la transmission du Covid-19 n’a pas changé, mais les experts ont largement convenu après les changements en Californie et en Oregon que l’assouplissement des délais d’isolement n’augmenterait pas de manière significative la transmission communautaire ni les conséquences graves – en partie parce que le virus circule à des niveaux très élevés. même avec des directives plus restrictives en place.

Certains experts en maladies infectieuses ont déclaré que le changement était logique car il s’alignerait sur ce que font déjà de nombreux Américains.

Le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt, a cité la dernière variante, JN.1, comme exemple.

«Cela produit beaucoup d’infections bénignes. Beaucoup de gens ne font même pas de tests », a déclaré Schaffner.

S’ils sont positifs, les gens ne suivent plus vraiment les directives strictes en matière d’isolement.

« Une fois qu’ils se sentent mieux, ils reprennent leurs activités normales. Ils ne se mettent pas rigoureusement en isolement pendant cinq jours », a déclaré Schaffner.

Surveillance des eaux usées données publié par le CDC suggère que le Covid-19 circule toujours à des niveaux élevés à travers les États-Unis, mais l’agence note que « les infections sont provoquant moins fréquemment une maladie grave qu’au début de la pandémie.

Pourtant, des dizaines de milliers de personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19 et des centaines de personnes meurent chaque semaine du virus. Il y a eu environ 21 000 hospitalisations liées au Covid-19 au cours de la semaine se terminant le 3 février, selon le dernier CDC. données. C’est environ 20 % de moins qu’à la même époque l’année dernière, mais plus de trois fois plus que le point bas de cet été.

Brenda Goodman et Deidre McPhillips de CNN ont contribué à ce rapport.