Washington « plus proche » d’envoyer des missiles à plus longue portée en Ukraine – FT

Des informations récentes dans les médias suggèrent que Washington a déjà décidé de fournir à Kiev des missiles ATACMS.

Une décision du président américain Joe Biden d’envoyer des missiles ATACMS à longue portée en Ukraine « pourrait arriver bientôt », » a déclaré un haut responsable du gouvernement au Financial Times. D’autres rapports suggèrent que la décision a déjà été prise.

« Nous ne retirons rien de la table » Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Jon Finer, a déclaré dimanche aux journalistes. « Nous n’avons pas de décision à annoncer concernant de nouvelles capacités, mais notre position a toujours été que nous donnerons à l’Ukraine les capacités qui lui permettront de réussir sur le champ de bataille. »

Même si la déclaration de Finer ne représente pas à elle seule un changement dans la politique de la Maison Blanche, des responsables s’exprimant anonymement affirment que le président a pris un peu d’avance. « plus proche » à l’approbation des livraisons d’ATACMS, a rapporté dimanche le Financial Times.

« Une décision pourrait bientôt arriver » a déclaré un haut responsable au journal. Deux jours plus tôt, un autre responsable anonyme a déclaré à ABC News que « [the missiles] Arrivent. »

La livraison de toutes les principales plates-formes d’armes à l’Ukraine – comme les véhicules de combat d’infanterie, les chars et les avions de combat – a suivi un schéma similaire ; Premièrement, les responsables américains rejettent les demandes de Kiev, arguant que la fourniture des armes en question constituerait une mesure trop radicale. Des responsables anonymes déclarent ensuite aux médias américains que l’administration Biden reconsidère sa position. Enfin, de nombreux articles de presse suggèrent que Biden est prêt à approuver la fourniture des armes, avant que le président ne fasse une annonce officielle plusieurs jours ou semaines plus tard.

L’Ukraine demande des missiles ATACMS depuis l’année dernière. Cependant, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes en juillet dernier que la remise de ces armes pourrait provoquer une «troisième guerre mondiale». Les responsables de la Maison Blanche et du Pentagone ont également affirmé que les États-Unis disposaient de trop peu de missiles dans leurs stocks.

Cette dernière préoccupation a apparemment été atténuée, deux responsables ayant déclaré à ABC News que « Les États-Unis ont constaté qu’ils avaient plus d’ATACMS dans leur inventaire que ce qui avait été initialement évalué. » Les inquiétudes concernant une escalade se sont également estompées, ABC rapportant que la Maison Blanche est consciente que l’Ukraine utilisera probablement ces missiles pour frapper des cibles sur le territoire russe de Crimée.

Utilisé par les forces américaines dans les guerres du Golfe et en Irak, le MGM-140 ATACMS, ou Army Tactical Missile System, a une portée allant jusqu’à 300 kilomètres (190 miles) et peut être tiré depuis les plates-formes M270 MLRS et M142 HIMARS, que le Les États-Unis et le Royaume-Uni en ont déjà envoyé en Ukraine.