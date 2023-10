Washington « peut se permettre deux guerres » – secrétaire américain au Trésor — RT World News

Le Trésor américain est plus que capable de soutenir les intérêts du pays à l’étranger, a déclaré Janet Yellen.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi que Washington pouvait « certainement » se permettre de soutenir des guerres sur deux fronts distincts, affirmant que ses caisses sont en bonne forme pour continuer à soutenir les intérêts américains à l’étranger dans le cadre de son soutien à l’Ukraine et dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.

« L’Amérique peut certainement se permettre de se tenir aux côtés d’Israël et de répondre à ses besoins militaires, et nous pouvons et devons également soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie. » Yellen a déclaré lundi dans une interview accordée à la chaîne de télévision britannique Sky News avant une réunion avec les ministres des Finances de l’Eurogroupe à Luxembourg.

Yellen a ajouté que les perspectives financières des États-Unis sont suffisantes pour soutenir leurs alliés à l’étranger. Cependant, elle a averti que les ramifications économiques potentielles d’un conflit plus large au Moyen-Orient restent inconnues, en particulier dans un marché mondial du pétrole et du gaz naturel déjà volatile qui a contribué à une crise du coût de la vie dans plusieurs économies occidentales au cours de l’année écoulée. .

Ancienne présidente de la Réserve nationale américaine, Yellen a également noté que l’inflation s’atténuait, mais a appelé les républicains à accélérer les tentatives de nomination d’un nouveau président de la Chambre pour garantir que l’aide financière puisse circuler à l’étranger. Le républicain californien Kevin McCarthy a été démis de ses fonctions au début du mois, ce qui fait craindre un éventuel blocage économique et législatif à Washington.















McCarthy a été évincé de son poste de président après que son collègue républicain, le représentant de Floride Matt Gaetz, ait appelé à un vote pour le limoger, à la suite d’affirmations selon lesquelles McCarthy s’était plié aux demandes démocrates d’adopter un vaste projet de loi de dépenses. Il a également été accusé d’avoir conclu un accord avec le président américain Joe Biden pour continuer à financer l’armée ukrainienne.

« Nous devons trouver des fonds, à la fois pour Israël et pour l’Ukraine », Yellen a déclaré, ajoutant que cela restait un « priorité » de l’administration Biden. « C’est vraiment à la Chambre de trouver, de faire asseoir un orateur et de nous mettre dans une position où la législation peut être adoptée. »

Les commentaires de Yellen font suite à sa participation la semaine dernière à une conférence du FMI et de la Banque mondiale au Maroc au cours de laquelle les dirigeants économiques ont discuté des conséquences possibles d’une crise croissante entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas.

À ce jour, les États-Unis ont déjà approuvé une aide d’au moins 113 milliards de dollars à l’Ukraine, selon de récents calculs du Bureau de l’inspecteur général du Département d’État américain. Cependant, CNN a rapporté la semaine dernière que l’armée américaine avait appelé les producteurs de défense à augmenter leur production pour compenser les déficits de stocks dus au transfert d’armes vers l’Ukraine, afin de garantir qu’ils puissent fournir des munitions à Israël.

Alors que l’attention est renouvelée sur le conflit israélo-palestinien, le président ukrainien Vladimir Zelensky a averti ces derniers jours que « attention internationale » ne devrait pas être expulsé de son pays.

Un sondage réalisé en août, également par CNN, reflétait un mécontentement croissant aux États-Unis concernant l’autorisation de financements supplémentaires pour soutenir Kiev dans son conflit avec Moscou – avec 55 % des personnes interrogées appelant à la suppression des dépenses en Ukraine.