Ron Rivera et Washington ont adopté un Pourquoi pas nous? mentalité de dépasser les attentes pour gagner le NFC Est.

Après avoir perdu un match éliminatoire serré contre Tom Brady et Tampa Bay, il y a beaucoup d’espoir pour une franchise qui n’a pas eu grand-chose depuis un moment. Il y a aussi une question différente à laquelle Washington doit faire face pour la saison prochaine: qui est le quart-arrière?

Kyle Allen était le premier choix de Riveras après avoir quitté le choix de première ronde de 2019 Dwayne Haskins, Alex Smith a mené le revirement de 2-7 aux séries éliminatoires et Taylor Heinicke a impressionné samedi soir contre les Buccaneers. Rivera ne lâcherait pas la main, disant qu’il aurait d’abord besoin de rencontrer le propriétaire Dan Snyder pour faire un compte rendu de cette saison 7-9.

À partir de là, commencez bien le processus d’évaluation de notre équipe de football, a déclaré Rivera dimanche. Évidemment, la situation du quart-arrière sera l’un des sujets de conversation.

Smith, 36 ans, est sous contrat pour deux saisons supplémentaires et doit être considéré comme le favori s’il veut continuer à jouer. Il a effectué un retour remarquable d’une jambe droite cassée qui a nécessité 17 chirurgies pour réparer, mais a terminé la saison sans uniforme en raison d’un mollet droit tendu dans la même jambe.

Ce n’est pas la façon dont vous voulez terminer la saison, donc en ce sens, c’est frustrant, a déclaré Smith. Être de retour, jouer un rôle et même être dans cette situation est quelque chose que si vous m’aviez présenté cela il y a un an, il y a deux ans, j’aurais évidemment sauté dessus.

Smith a ajouté qu’il prendrait quelques semaines pour parler à sa famille et prendre une décision. Allen, dont la saison a été écourtée par une luxation de la cheville gauche, devrait revenir malgré sa familiarité avec Rivera et le système du coordinateur offensif Scott Turner.

Heinicke est le joker. Il a 27 ans après avoir rebondi dans la NFL pendant des années et avoir été absent du football avant que Washington ne l’appelle en décembre pour être quart-arrière de quarantaine », mais il était de 26 sur 44 pour 306 verges par la passe et s’est précipité pour 46 verges et un touché par balle dans son premier début des séries éliminatoires.

J’espère que je mérite d’être dans cette ligue un peu plus longtemps, a déclaré Heinicke. «Je veux être dans la NFL. Je veux continuer à jouer au ballon. C’est un de mes rêves et continuez à y travailler.

Washington, qui a le 19e choix, pourrait également rédiger et développer un quart-arrière après que Haskins ne soit clairement pas à la hauteur sous le nouveau régime.

QU’EST-CE QU’IL Y A DANS UN NOM

Une saison complète connue uniquement sous le nom de Washington Football Team pourrait ne pas l’être. Le président de l’équipe, Jason Wright, a fait allusion à ce maintien en 2021, ce qui est conforme au délai prévu de 12 à 18 mois pour changer de nom.

Je suis confiant dans tout ce que nous avons », a déclaré Rivera. «C’est quelque chose que j’entendrai de M. Snyder et de Jason en ce qui le concerne. Jusqu’à ce que nous arrivions à ce point, peu importe ce que nous allions nous appeler, nous nous appelions. Ce sera l’équipe de football de Washington jusque-là.

CHASE GRANDEUR

Le deuxième choix Chase Young a été à la hauteur du battage médiatique en menant toutes les recrues avec 7 1/2 sacs et devrait être un pilier de la défense de Washington pour les années à venir. Cette unité, au mieux médiocre dans les saisons précédant l’arrivée de Young, s’est classée deuxième du championnat en grande partie à cause d’une redoutable ruée vers les passes.

Avec Young et ses collègues de première ronde, Montez Sweat, Daron Payne et Jonathan Allen, Cole Holcomb au secondeur et Kendall Fuller au cornerback, les éléments de base sont là pour une défense solide pour les années à venir.

Nous pouvons devenir fous, dit Young. Ce n’est que le début avec l’entraîneur Rivera et (le coordinateur défensif Jack) Del Rio. Je pense que ça va être effrayant pour les années à venir. Nous ne lâchions pas notre pied sur l’accélérateur.

UN-SCHERFF-AINTY

Le garde droit Brandon Scherff a eu une saison All-Pro, sa première dans la NFL, et est devenu le premier de la franchise avec cet honneur depuis le parieur Matt Turk en 1996. Il a également joué 2020 sur l’étiquette de franchise, ce qui rend son avenir incertain.

Le plaqueur droit Morgan Moses a déclaré à Scherff dans le vestiaire après la défaite contre Tampa Bay, ce n’est pas le dernier match que j’ai joué avec vous. Scherff a répondu qu’il espérait que ce n’était pas le cas non plus et a déclaré aux journalistes le lendemain matin qu’il serait prêt à signer à nouveau pour le long terme.

J’adore ça ici, a dit Scherff. J’attends juste avec impatience l’intersaison et j’espère pouvoir signer mon nom pour rester ici.

LE DERNIER STAND KERRIGAN

Le joueur le plus ancien de l’organisation, Ryan Kerrigan, a passé quelques minutes supplémentaires à l’extérieur au FedEx Field samedi soir à s’imprégner des conséquences de ce qui est probablement son dernier match en Bourgogne et en or. C’est un agent libre en attente qui aura 33 ans avant la saison prochaine et a été transféré à un rôle de réserve tout au long de la saison.

Kerrigan veut être un partant, ce qui n’arrivera pas à Washington.

J’ai vraiment l’impression que j’ai encore beaucoup de ballon en moi, beaucoup de bonnes années productives devant moi, a-t-il déclaré. Je me vois définitivement dans un grand rôle: faire beaucoup de pièces de théâtre et faire ce que j’ai fait toute ma carrière.

GIBSON LE GARÇON

Une défense jeune et empilée n’est pas la seule raison d’être optimiste. L’offensive, qui a déjà trouvé un receveur n ° 1 dans le choix de troisième tour de 2019 Terry McLaurin, a une caractéristique du présent et de l’avenir dans Antonio Gibson.

Pris au deuxième tour après avoir été receveur à Memphis dans le but de faire de lui un porteur de ballon, Gibson a couru 11 touchés avant qu’une blessure à l’orteil ne fasse dérailler son année recrue.

«Je pense que ça s’est très bien passé pour quelqu’un qui n’a eu que trois portées à l’université.» Dit Gibson. Je me suis amélioré chaque semaine, j’ai suivi le coaching, semaine après semaine. Ce n’était toujours pas le meilleur, j’avais encore beaucoup à améliorer.

