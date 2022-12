Washington OC Ryan Grubb reçoit une augmentation de 2 millions de dollars par an

Le coordinateur offensif et entraîneur des quarts de l’Université de Washington, Ryan Grubb, a reçu sa deuxième augmentation en deux mois et devrait maintenant gagner 2 millions de dollars par saison jusqu’en 2025, selon une source du département. Voici ce que vous devez savoir :

Washington n’a jamais payé à un assistant plus de 1,4 million de dollars, que l’ancien coordinateur défensif Jimmy Lake a gagné en 2019.

Grubb avait déjà accepté un nouvel accord en novembre qui prolongeait son contrat jusqu’à la saison 2025 et lui aurait versé 1,45 million de dollars, 1,55 million de dollars et 1,67 million de dollars au cours des trois prochaines années, respectivement.

La Chronique de Houston rapporté samedi que Grubb figurait sur la “liste de souhaits” de l’entraîneur du Texas A&M Jimbo Fisher en tant que remplaçant potentiel du coordinateur licencié Darrell Dickey.

Le coordinateur défensif de l’État de l’Ohio Jim Knowles et le coordinateur offensif de la Géorgie Todd Monken étaient censés être les seuls assistants gagnant 2 millions de dollars en 2022, bien que plusieurs autres l’aient fait dans le passé (le salaire de Knowles est de 1,9 million de dollars, mais USA Today a rapporté une compensation supplémentaire qui a apporté son salaire supérieur à 2 millions de dollars).

Passé

Embauché par l’entraîneur de première année Kalen DeBoer en décembre 2021, Grubb avait initialement signé un contrat de deux ans d’une valeur de 1,02 million de dollars par an. Au milieu d’un revirement offensif remarquable qui a vu les Huskies marquer en moyenne 40,8 points par match – avec le quart Michael Penix Jr. en tête du pays au passage – Grubb a signé une prolongation de contrat qui aurait déjà fait de lui l’assistant le mieux payé de l’histoire de l’école.

La poursuite continue d’autres programmes a stimulé une deuxième bosse. Outre l’intérêt de Texas A&M, Grubb a également indiqué lors d’un interview la semaine dernière avec KJR 93.3 FM qu’il avait reçu des ouvertures d’autres écoles pour devenir entraîneur-chef, ce qui reste son objectif.

“Je pense juste que je suis sur la bonne voie en ce moment, et je me sens très engagé et dévoué à être le meilleur coordinateur O du pays avec le meilleur personnel offensif, et c’est exactement ce que nous avons ici”, a déclaré Grubb. KJR.

« … Je pense que c’est une équipe des séries éliminatoires. C’est ce que c’est. Pourquoi partirais-tu alors que tu as une chance d’atteindre le sommet ? »

Qu’est-ce que cela signifie pour Washington ?

Cela envoie le message que l’école est prête à dépenser à un niveau d’élite afin de retenir des entraîneurs talentueux, et constitue une autre étape pour s’assurer que Grubb sera à l’UW jusqu’à ce qu’une opportunité d’entraîneur-chef se présente. C’est également une autre indication de la confiance et du respect entre Grubb et DeBoer, qui l’ont d’abord embauché en tant qu’assistant à l’époque NAIA power Sioux Falls en 2007. Les deux ont également travaillé ensemble dans l’est du Michigan et dans l’État de Fresno, où Grubb a travaillé comme OC de 2019-21, d’abord sous Jeff Tedford puis sous DeBoer.

En plus d’enfermer Grubb (à nouveau), Washington a reçu des nouvelles positives de plusieurs joueurs clés qui ont annoncé au cours du mois dernier qu’ils prévoyaient de retourner à l’école en 2023. Cela a commencé avec Penix, et le receveur Jalen McMillan, le tacle gauche Troy Fautanu , les rushers Bralen Trice et Zion Tupuola-Fetui et le plaqueur défensif Tuli Letuligasenoa ont annoncé des décisions similaires. Les Huskies attendent toujours une décision du receveur Rome Odunze.

Lecture obligatoire

(Photo : Douglas Stringer/Icon Sportswire via Getty Images)