Washington nie que son principal émissaire ait discuté du retrait des troupes d’Irak avec le Premier ministre Kadhimi

Une déclaration faisant référence à un retrait des troupes américaines d’Irak a été publiée par le bureau du Premier ministre Mustafa al-Kadhimi après sa rencontre avec Brett McGurk, le coordinateur spécial de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

« Des discussions ont eu lieu sur les mécanismes de [US] retrait des troupes de combat d’Irak et passer à une nouvelle étape de la coopération stratégique », selon le communiqué de mardi sur la réunion de Bagdad.

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré à Newsweek que « ce n’était pas vrai » lorsqu’on lui a demandé un commentaire.

L’Irak accueille quelque 3 500 soldats étrangers, dont 2 500 soldats américains, qui sont ostensiblement sur le terrain pour aider le gouvernement irakien à empêcher une éventuelle résurgence du groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS).

L’année dernière, les États-Unis ont assassiné sur le sol irakien le général iranien Qassem Soleimani. En plus de tuer Soleimani et ses collaborateurs, la frappe aérienne a tué cinq ressortissants irakiens de la partie d’accueil, dont Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant adjoint de la milice du Comité de mobilisation populaire soutenu par l’État irakien.

Les meurtres ont indigné la partie irakienne, le parlement votant par la suite pour ordonner le retrait complet des troupes étrangères de leur pays, ce que l’administration Trump a ignoré. Sous Biden, les deux parties sont engagées dans des pourparlers sur un éventuel retrait des troupes de combat et le passage du Pentagone à « rôle de conseil » en Irak, mais les États-Unis ne sont apparemment pas pressés d’aller de l’avant. Le Premier ministre al-Kadhimi doit se rendre à Washington plus tard ce mois-ci pour de nouvelles discussions sur la question.

Les forces dirigées par l’Iran hostiles à la présence américaine sont régulièrement la cible d’opérations de bombardement américaines, la dernière ayant été menée des deux côtés de la frontière irako-syrienne fin juin. Bagdad a condamné les grèves comme un « violation flagrante et inacceptable » de sa souveraineté et de sa sécurité nationale.

La politique américaine en Irak contraste avec son approche en Afghanistan, où l’administration Biden a ordonné un retrait majeur en avril. D’ici la fin août, seuls les soldats américains gardant l’ambassade américaine à Kaboul et son aéroport international et les troupes d’opérations spéciales du Pentagone devraient rester sur place.

Le retrait intervient deux décennies après l’invasion de l’Afghanistan dirigée par les États-Unis, qui visait à chasser les membres d’Al-Qaïda, mais s’est transformée en un exercice long et coûteux de construction nationale qui s’est apparemment soldé par un échec.

L’invasion de l’Irak en 2003, qui a entraîné le renversement de Saddam Hussein, n’a pas non plus produit un gouvernement stable capable de se défendre, comme en témoigne la montée de l’EI en 2014. Soleimani, le général assassiné, était une figure de proue du Campagne militaire soutenue par l’Iran pour repousser les terroristes de l’EI en Syrie et en Irak.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!