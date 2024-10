Washington n’est pas en mesure de combler le déficit croissant d’emplois

Cet article a été initialement publié dans Norme de l’État de Washington.

Washington aura plus de 1,5 million de postes vacants au cours des huit prochaines années, mais il ne forme pas actuellement suffisamment de personnes pour les pourvoir.

Un nouveau rapport du Washington Roundtable Partnership on Learning, une organisation à but non lucratif dirigée par des chefs d’entreprise de Washington, a constaté que l’État a besoin d’environ 600 000 travailleurs de plus titulaires de diplômes postsecondaires que ce qu’il est en mesure d’avoir. Dans le même temps, le nombre de travailleurs titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou moins dépassera le nombre d’emplois disponibles, rendant ces domaines plus compétitifs.

« Les systèmes d’éducation et de formation de Washington ne produisent pas de talents dotés des compétences adéquates et aux niveaux adéquats pour suivre le rythme », a déclaré Marc Casale, fondateur et PDG de Kinetic West, qui a dirigé les recherches pour le rapport.

La croissance de l’emploi à Washington devrait être de 12,8 % jusqu’en 2032, contre 2,8 % à l’échelle nationale. Sur les 1,5 million d’emplois ouverts jusqu’en 2032, environ 640 000 sont de nouveaux emplois et 910 000 proviennent de départs à la retraite.

Cela signifie que Washington doit non seulement intensifier la formation pour de nouveaux types d’emplois, mais aussi pour ceux actuels qui perdront des employés, a déclaré Casale.

Les trois quarts de ces emplois nécessiteront des diplômes postsecondaires, et 45 % nécessiteront au moins un baccalauréat.

Washington comptera également environ 639 000 travailleurs non accrédités, mais pas suffisamment d’emplois à pourvoir, laissant environ un quart de million de travailleurs avec peu d’options d’emploi, selon le rapport.

Compter sur la migration en provenance d’autres États ne suffit pas pour combler les déficits d’emploi, a déclaré Casale, l’État doit donc faire davantage pour former sa main-d’œuvre.

Pour combler cet écart croissant, le rapport comprend cinq recommandations auxquelles l’État devrait donner la priorité.

La première et la plus importante consiste à augmenter le nombre de personnes obtenant un baccalauréat à Washington, a déclaré Brian Jeffries, directeur politique à la table ronde.

Pour ce faire, l’État devrait trouver des moyens de combler les capacités ouvertes dans ses collèges et universités, en particulier dans les succursales régionales et les campus en ligne. Cela pourrait se faire grâce à davantage de programmes d’admission garantis et de ressources d’aide financière. Washington devrait également envisager d’élargir les programmes de licence appliquée et les opportunités de transfert direct dans les collèges communautaires et techniques.

D’autres recommandations incluent la priorité accordée à l’inscription et à l’achèvement des apprentissages, à la formation dans des emplois à forte demande et au soutien d’un plus grand nombre de programmes de formation dirigés par les employeurs. Jeffries a déclaré qu’il souhaite que le Parlement continue d’investir dans des programmes de développement de la main-d’œuvre qui encouragent les employeurs à participer à la formation de leurs employés.

Les opportunités de formation et d’éducation devraient se concentrer sur les professions qui en ont le plus besoin. Au cours des huit prochaines années, ces personnes travailleront probablement dans les domaines de l’informatique de pointe, de la construction et des métiers spécialisés, des technologies propres, des soins de santé, des affaires et de la gestion, ainsi que de l’éducation.

Une autre recommandation est d’offrir davantage de possibilités aux élèves de la maternelle à la 12e année d’obtenir des crédits postsecondaires et de se préparer à la vie après le lycée.

Une partie de cela viendra d’une refonte des conditions d’obtention du diplôme de l’État, que le Conseil d’État de l’Éducation se prépare à faire au cours des prochaines années, a déclaré Jeffries. Il a déclaré que les chefs d’entreprise devraient participer à ce processus pour s’assurer que les exigences en matière d’obtention du diplôme d’études secondaires correspondent à celles exigées par les écoles postsecondaires.

Le président de la Central Washington University, Jim Wohlpart, a déclaré qu’il considérait le défi de la main-d’œuvre comme une opportunité pour l’État de repenser son programme d’études et son système d’enseignement supérieur afin de créer des voies claires à travers l’enseignement supérieur et vers le marché du travail.

« Nous devons intégrer l’université dans l’école secondaire afin que la transition du lycée vers l’enseignement postsecondaire soit aussi fluide que celle du collège vers le lycée », a déclaré Wohlpart.

