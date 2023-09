Washington négocie un accord sur les F-16 avec le Vietnam

L’avion aurait été la principale question à l’ordre du jour des réunions entre les deux pays.

Les États-Unis et le Vietnam discutent d’un éventuel accord visant à vendre des avions de combat F-16 de fabrication américaine à Hanoï, a rapporté samedi Reuters, citant deux personnes proches du dossier.



Les négociations, qui en sont encore au stade « étapes préliminaires, » auraient été « un sujet clé » de pourparlers entre responsables des deux parties au cours du mois dernier à Washington, New York et Hanoï.

« Une partie de ce sur quoi nous travaillons en interne, en tant que gouvernement américain, consiste à faire preuve de créativité sur la manière dont nous pourrions essayer de fournir de meilleures options de financement au Vietnam afin de lui fournir des choses qui pourraient lui être vraiment utiles. » » aurait déclaré un responsable américain.

Les relations entre les États-Unis et le Vietnam ont commencé à se normaliser après la levée de l’embargo vieux de 19 ans en 1994. Le président Joe Biden s’est rendu à Hanoï au début du mois, décrivant les pays autrefois hostiles les uns aux autres comme « Des partenaires critiques à ce que je dirais être une période très critique. »

Les négociations annoncées ont lieu alors que Washington accuse la Chine de contraindre et d’intimider le Vietnam et d’autres voisins, avec lesquels Pékin a des différends territoriaux en mer de Chine méridionale. Le mois dernier, le Département d’État a approuvé la vente de pièces détachées et d’équipements pour F-16 à Taïwan, qui est en train de moderniser sa flotte d’avions de guerre. Le gouvernement de Taipei a déclaré en mai que 66 nouveaux avions F-16V commandés aux États-Unis devraient arriver d’ici 2026.

La Chine a nié avoir attisé les tensions dans la région et a accusé les États-Unis d’entretenir une « Mentalité de guerre froide. » Pékin s’oppose également fermement à toute aide militaire étrangère à Taiwan, qu’il considère comme son territoire souverain.