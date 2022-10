Washington Museum Shark Tank Prank laisse le visiteur surpris, le fait sursauter de peur

Des situations embarrassantes et des vidéos malheureuses font parfois partie des meilleurs contenus sur Internet. Cela fait rire les internautes en leur apprenant également ce qu’il ne faut pas faire pour éviter des circonstances similaires. Un de ces clips embarrassants qui a récemment fait le tour d’Internet concerne la réaction d’un homme à l’affichage numérique d’un réservoir de requins. La vidéo amusante a été cliquée au Musée international de l’espionnage à Washington DC. Le réservoir de requins présenté dans le clip vidéo est un affichage virtuel accompagné d’un panneau d’avertissement indiquant de ne pas toucher le verre.

Le panneau d’avertissement est un affichage similaire à celui que l’on rencontre dans un zoo ou une exposition d’aquarium pour des raisons de sécurité. Mais en ignorant les signes avant-coureurs, il y a beaucoup d’êtres curieux qui feront exactement ce qu’on ne leur demande pas ou ce qu’on leur interdit de faire. Un tel homme curieux, qui a visité le musée et a été intrigué après avoir regardé l’affichage virtuel du réservoir de requin. Même après avoir lu le panneau d’avertissement indiquant de ne pas taper sur le verre, l’homme parvient à le faire et pas une mais plusieurs fois. Après les premiers tapotements, l’homme au sweat à capuche bleu et au short noir gagne en confiance et tape plus fort. L’installation passe alors instantanément à une attaque de requin avec une grosse fissure dans le verre. Le changement soudain et effrayant fait sauter l’homme et atterrir sur le sol. Le caméraman qui enregistrait la vidéo est également assez surpris par la farce. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

En moins d’une journée, le clip a amassé plus de 62 000 likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’internautes qui ont visité le musée ont consulté la section des commentaires du message pour partager leur expérience similaire. Un utilisateur a écrit : « Même si vous savez que le jumpscare arrive, vous ne savez pas comment. C’est pourquoi cela peut vous rendre immobile. Comme si ça m’avait eu. Un autre a commenté: “Ils ont besoin d’une caméra cachée pour que nous puissions voir les réactions de chacun.” Un autre a ri, “Haha si évident mais vous comprend toujours.” Pendant ce temps, un internaute a ajouté: “J’ai presque lancé mon téléphone à travers le bus.”

Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un panneau d’avertissement, réfléchissez-y à deux fois et appuyez ou touchez à vos risques et périls.

