Washington Monument rouvre avec deux exigences pour les visiteurs

Le Washington Monument a rouvert au public mercredi, après avoir été fermé pendant six mois en raison des mesures de sécurité COVID-19.

« La réouverture du Washington Monument représente un autre pas en avant important pour Washington qui revient de la pandémie », a déclaré le porte-parole du National Mall, Mike Litterst, à USA TODAY.

Le monument sera ouvert tous les jours de 9h à 17h.

Des billets à l’avance seront requis pour tous les visiteurs. Aucun billet ne sera vendu sur place. Les billets ne seront disponibles que sur Recreation.gov, où il y a des frais de réservation non remboursables de 1 $ par billet.

De plus, des masques faciaux seront requis pour tous les visiteurs de plus de 2 ans, quel que soit leur statut vaccinal.

« En étroite collaboration avec le NPS Office of Public Health, le parc utilise les directives du CDC pour garantir que les espaces publics et les espaces de travail sont sûrs et propres pour les visiteurs, les employés, les partenaires et les bénévoles », selon le National Park Service.

Le Washington Monument a fermé pour la première fois pour la pandémie de coronavirus en mars 2020. Il a rouvert en octobre et fermé à nouveau en janvier.

Un seul monument administré par le NPS reste fermé dans le quartier du National Mall : le monument national de l’égalité des femmes de Belmont-Paul, siège du Parti national des femmes pendant près d’un siècle. C’est l’un des nombreux sites NPS à l’échelle nationale encore fermés pour les précautions COVID-19.

Pour obtenir les dernières informations sur toutes les fermetures de parcs, visitez la page Web des alertes actives du National Park Service.