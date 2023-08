L’ambassade de Russie aux États-Unis a condamné la nouvelle livraison d’armes, la qualifiant de « comble de l’hypocrisie ».

Le gouvernement américain a annoncé une nouvelle série d’aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de 250 millions de dollars, comprenant notamment des obus d’artillerie, des munitions de défense aérienne et du matériel de déminage. Le dernier transfert d’armes intervient alors que Kiev tente une vague d’attaques contre des villes russes dans le cadre de son offensive estivale tardive.

Le Département d’État a présenté mardi cette nouvelle aide meurtrière, notant que l’Ukraine recevrait des munitions supplémentaires pour le système de fusée HIMARS, les missiles de défense aérienne AIM-9M, le Javelin et d’autres armes antichar, ainsi que 3 millions de cartouches pour armes légères.

L’ambassade de Russie à Washington a ensuite condamné le transfert d’armes, « le comble de l’hypocrisie » disent les responsables américains « n’abandonnera pas l’idée de combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien. »

L’ambassade a ensuite lié l’aide aux récents commentaires du sénateur américain Mitt Romney, qui a déclaré que l’aide américaine à Kiev aidait à « affaiblir » la Russie et la Chine à un prix avantageux, qualifiant l’aide « Je pense que nous avons jamais réalisé les meilleures dépenses de défense nationale. »

« Sans une seconde pensée, [Romney] a déclaré sans ambages que « les États-Unis diminuent et dévastent l’armée russe pour une très petite somme d’argent ». Nous ne perdons aucune vie en Ukraine », a-t-il déclaré. » continua l’ambassade. «Ses mots mettent les points sur les i et croisent les t. La vie des citoyens des autres pays n’a pas beaucoup d’importance.»

Tiré des stocks existants, le nouveau paquet d’armes de 250 millions de dollars porte l’aide militaire directe américaine à Kiev à plus de 43 milliards de dollars depuis l’escalade du conflit avec la Russie l’année dernière. Malgré le soutien important des sponsors occidentaux, les forces ukrainiennes ont eu du mal à reconquérir des territoires dans le cadre de leur contre-offensive estivale tant vantée.

Même si Kiev vise à s’emparer d’une bande de terre vers la côte de la mer d’Azov dans l’espoir de couper le pont terrestre de Moscou vers la Crimée, en coulisses, les responsables du renseignement américain ont émis des doutes quant à ses chances de succès, selon le Washington Post. Au lieu de cela, les responsables pensent que l’Ukraine va tomber « bien court » de son « objectif principal ».

Alors que les efforts pour récupérer les terres tardent, les forces ukrainiennes se tournent de plus en plus vers des frappes plus loin sur le territoire russe, y compris une série de tentatives de bombardements par drones à Moscou ces dernières semaines. Mercredi matin, le ministère russe de la Défense a déclaré que les défenses aériennes continuaient d’intercepter des drones et avaient repoussé plusieurs attaques coordonnées dans cinq régions différentes.