GLENDALE, Arizona: Les recrues Chase Young et Kamren Curl ont marqué des touchés défensifs et Washington s’est emparé de la seule possession de la première place de la NFC East après une victoire de 23-15 contre les 49ers de San Francisco dimanche.

Washington (6-7) a remporté quatre matchs consécutifs et est un match devant les Giants de New York, qui ont perdu contre les Cardinals de l’Arizona 26-7 plus tôt dimanche. Il s’agit de la première séquence de quatre victoires consécutives de Washington depuis 2016.

Washington peut remercier sa jeune et impressionnante défense pour cette victoire. L’équipe a pris une avance de 13-7 à la mi-temps après que Young ait récupéré un échappé, secoué un tacle et couru 47 verges sur la ligne de touche gauche pour un touché avec 1:11 à faire au deuxième quart. C’était le premier touché professionnel de Young.

Même à 264 livres, le choix n ° 2 au classement général a facilement dépassé l’attaque de San Francisco dans la zone des buts, prenant le ballon dans sa main gauche alors qu’il passait devant le pylône.

Curl a livré le prochain grand moment de Washington lors du dernier match du troisième quart-temps. Il a décroché une passe de Nick Mullens et a couru 76 verges dans l’autre sens pour un avantage de 23-7. Curl était le choix de septième ronde de l’équipe cette année.

Washington est la première équipe à obtenir des touchés défensifs de deux recrues dans le même match depuis les Rams contre les Texans en 2013.

Le jeu était en Arizona à cause de coronavirus restrictions dans le comté d’origine des 49ers de Santa Clara. Les 49ers (5-8) ont perdu cinq de leurs six derniers matchs.

Les 49ers ont tiré moins de 23-15 sur une passe de 6 verges de Mullens à Kyle Juszczyk et une conversion de 2 points avec 10:18 à jouer. San Francisco avait quatre autres possessions offensives mais jamais sérieusement menacées.

Washington a gagné sans marquer de touché dans un match sur route pour la première fois depuis 1992. L’offensive de l’équipe a été limitée après que la blessure à la jambe droite d’Alex Smith lui ait fait manquer la deuxième mi-temps.

Dwayne Haskins, le 15e choix au total au repêchage de 2019, a remplacé Smith. Haskins, 23 ans, était le partant de l’équipe au début de la saison, mais il a été mis au banc après quatre matchs.

Haskins n’était pas particulièrement bon, mais n’avait pas à l’être, complétant 7 passes sur 12 pour 51 verges. Il a gardé Washington hors des ennuis. La défense a fait le reste.

San Francisco ne pouvait pas faire grand-chose après avoir pris une avance de 7-0. Mullens a complété 25 des 45 passes pour 260 verges, un touché et une interception. Brandon Aiyuk a capté 10 passes pour 119 verges.

BLESSURE DE SMITH

Washington a gagné malgré la perte de Smith en raison de problèmes avec sa jambe droite chirurgicalement réparée, qu’il a cassée à deux endroits en novembre 2018. La blessure l’a mis à l’écart pendant près de deux années civiles.

Smith, âgé de 36 ans, avait une fiche de 8 pour 19 pour 57 verges et une interception en première période. Il se dirigea vers les vestiaires dans la dernière minute du deuxième quart-temps.

Haskins a commencé la seconde période. Smith portait un masque et tenait son casque tout en marchant le long de la ligne de touche.

49ERS ASSISTANT COACH OUT

L’entraîneur de la ligne offensive de San Francisco, John Benton, testé positif pour COVID-19[feminine et n’a pas entraîné contre Washington. Les tâches de Benton ont été absorbées par le personnel des entraîneurs offensifs. Benton est immédiatement entré en quarantaine et l’équipe a déclaré qu’elle avait effectué la recherche des contacts appropriée dans le cadre de l’intensif de la NFL. COVID-19[feminine protocole.

BLESSURES

Washington: Safety Deshazor Everett (poitrine) et LB Kevin Pierre-Louis (cheville) sont partis tous les deux en seconde période. … DT Jonathan Allen (aine) est parti au quatrième quart.

49ers: WR Deebo Samuel (ischio-jambiers) est parti sur le premier entraînement offensif de l’équipe et n’est pas revenu… RB Raheem Mostert a été évalué pour une blessure à la tête au deuxième quart mais autorisé à revenir. … LB Fred Warner a été évalué pour une blessure à la tête et a été éliminé au troisième quart. Warner a ensuite été évalué pour une blessure au cou et à l’épaule et n’est pas revenu.

SUIVANT

Washington: accueille les Seahawks de Seattle dimanche prochain.

San Francisco: voyage aux Cowboys de Dallas dimanche prochain.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL