COLUMBUS, Ohio: Duane Washington Jr. a marqué 22 points et le 23e État de l’Ohio s’est remis d’un déficit de 16 points en deuxième période pour battre le 11e Rutgers 80-68 mercredi.

EJ Liddell avait 21 points et Kyle Young a ajouté 17 points et 12 rebonds pour Ohio State (7-1, 1-1 Big Ten), qui traînait 48-32 avec 15 minutes à jouer dans le match. Les Buckeyes ont enchaîné 20-1 à la fin de la seconde période pour prendre le contrôle et donner à Rutgers (6-1, 2-1) sa première défaite.

Ron Harper Jr. avait 20 points, Montez Mathis en a marqué 16 et Jacob Young en a ajouté 12 pour les Scarlet Knights.

Harper a récolté 10 points en première période alors que Rutgers menait 38-28 à la pause. Young et Geo Baker avaient chacun huit points en première mi-temps pour les Scarlet Knights. Harper a récolté sept points lors d’une course de 12-2 qui a donné à Rutgers une avance de 22-11. Les Scarlet Knights ont mené par pas moins de 13 points en première mi-temps.

Harper a frappé un 19 pieds et une paire de 3 à une minute d’intervalle au début de la seconde période pour une avance de 48-32 avec 15:31 à jouer.

Washington a répondu avec trois 3 à tir rapide. Rutgers menait toujours 61-55 avec 7 1/2 minutes à faire avant que l’état de l’Ohio ne se mette en défense et ne poursuive sa course décisive, qui comprenait huit points de Washington et quatre chacun de Liddell et Kyle Young.

GRANDE IMAGE

Rutgers: Jouant sans le centre de départ Cliff Omoruyi, les Scarlet Knights ont déployé de gros efforts pour rester invaincus mais n’ont pas eu la profondeur pour terminer le match. Ils ont six jours pour se reposer et récupérer avant leur prochain match du Big Ten.

État de l’Ohio: Après une victoire contre UCLA, les Buckeyes ont tiré 38% en première mi-temps et les choses semblaient sombres. Mais Washington et Liddell sont arrivés avec de grandes performances en seconde période.

SUIVANT

Rutgers: accueille Purdue mardi.

État de l’Ohio: visite le nord-ouest samedi.

