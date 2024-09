Les procureurs fédéraux ont accusé Dimitri Simes et son épouse Anastasia de complot, de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions américaines contre la Russie.

Simes, 76 ans, a dirigé le Center for the National Interest à Washington de 1994 à 2022, date à laquelle il a démissionné et déménagé à Moscou. Il anime depuis une émission de télévision politique intitulée « The Great Game » sur Channel One.

L’acte d’accusation dévoilé jeudi allègue que Simes et son épouse ont violé la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) et se sont livrés au blanchiment d’argent. Ils risquent une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des trois chefs d’accusation, s’ils sont reconnus coupables.

Simes a été accusé d’avoir reçu « plus d’un million de dollars, une voiture personnelle avec chauffeur, une allocation pour un appartement à Moscou, en Russie, et une équipe de 10 employés », pour son travail de producteur et de présentateur sur Channel One. Le réseau a été sanctionné par les États-Unis en mai 2022 pour « être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de » le gouvernement russe.

« Dimitri et Anastasia Simes ont une maison à Huntly, en Virginie. Ils sont toujours en liberté et on pense qu'ils se trouvent en Russie », a déclaré le ministère de la Justice.















Des agents fédéraux ont perquisitionné la propriété de Virginie il y a deux semaines, et auraient saisi des œuvres d’art. Dans un autre acte d’accusation dévoilé jeudi, le ministère de la Justice a accusé Anastasia Simes, 55 ans, d’avoir conspiré pour violer les sanctions américaines en achetant prétendument des œuvres d’art pour un homme nommé Aleksandr Udodov, décrit comme un « oligarque »

Udodov a été mis sur liste noire en février 2023 pour « opérant ou ayant opéré dans le secteur du conseil en gestion » de l’économie russe.

S’adressant à Sputnik le mois dernier, Simes a qualifié le raid « une tentative d’intimidation » lui et d’autres qui pourraient critiquer les politiques du gouvernement américain et de la « État profond » à Washington. Notant que lui et sa femme n’étaient pas allés aux États-Unis depuis octobre 2022, Simes a déclaré que le gouvernement essayait « créer une situation dans laquelle je ne pourrai pas revenir. »

« Ils veulent s’assurer que je ne viendrai pas aux États-Unis et ils veulent bloquer toute tentative de dialogue russo-américain », Simes a déclaré à l’époque.

Les accusations contre les Simes surviennent un jour après que le gouvernement américain a accusé RT et plusieurs autres médias russes de chercher à « saper la confiance dans les processus et les institutions électorales des États-Unis » avant l’élection présidentielle du 5 novembre.

Les sanctions américaines ont forcé l’ancien inspecteur en désarmement de l’ONU Scott Ritter – dont le domicile de New York a également été perquisitionné par le FBI le mois dernier – à mettre fin à ses contrats avec RT et Sputnik.