CLEVELAND: Duane Washington Jr. a réussi deux lancers francs dans la dernière minute et a terminé avec 14 points, aidant le 20e État de l’Ohio à tenir UCLA 77-70 samedi à la CBS Sports Classic.

Zed Key a récolté 11 points et six rebonds et CJ Walker a marqué 10 points pour les Buckeyes (6-1), qui ont rebondi après une défaite 70-67 à Purdue le 16 décembre. Aucune équipe n’a mené par plus de six points jusqu’à la finale minute.

UCLA (5-2) a mis fin à une séquence de cinq victoires consécutives. Il a construit une avance de 54-48 sur le 3 points de Johnny Juzang avec 12:35 à gauche. Cody Riley a marqué 15 points et Juzang 13 pour les Bruins.

Eugene Brown III a réussi un 3 points du coin gauche pour mettre l’Ohio State devant définitivement à 66-63. Le recrue a fait un autre 3 à partir du même endroit avec 4:27 à jouer pour étendre l’avantage de Buckeyes à 69-65.

Le lancer franc de Tyger Campbell a porté UCLA à 73-68 avec 2:46 à jouer, et aucune des deux équipes n’a marqué de nouveau jusqu’à ce que les lancers francs de Washington avec 51 secondes à faire en aient fait un match de trois possession.

L’attaquant de l’Ohio State EJ Liddell a récolté neuf points et trois rebonds à son retour après avoir raté deux matchs en raison d’une maladie non liée à COVID-19[feminine. Le deuxième, qui mène l’équipe dans les deux catégories, a fait une faute avec 7:21 à jouer.

Les Buckeyes menaient 39-38 à la mi-temps derrière sept points chacun de Liddell et de la junior Musa Jallow. Juzang et le junior Jules Bernard avaient chacun huit points pour les Bruins.

L’état de l’Ohio devait initialement jouer le numéro 22 de la Caroline du Nord, tandis que l’UCLA était jumelé avec le Kentucky. Les affrontements ont été modifiés mercredi par le promoteur Intersport pour aligner les adversaires avec les plus similaires COVID-19[feminine protocoles de test.

Les Tar Heels ont battu les Wildcats 75-63 lors du premier match de l’après-midi. Aucun fan n’était autorisé à l’intérieur de Rocket Mortgage FieldHouse, qui a accueilli l’événement pour la première fois.

GRANDE IMAGE

État de l’Ohio: Les Buckeyes n’ont quitté leur État d’origine que deux fois, remportant 90-85 à Notre-Dame le 8 décembre et perdant 67-61 à Purdue le 16 décembre. Cela changera à mesure que le jeu des Big Ten reprendra.

UCLA: Les Bruins ont perdu leur premier match de la saison à San Diego State, mais ont remporté leurs cinq prochains matchs par 101 points combinés. Ohio State était le premier adversaire classé que l’UCLA a joué.

SUIVANT

État de l’Ohio: accueille Rutgers dans son deuxième match du Big Ten le 23 décembre.

UCLA: Joue son premier match sur la route du Pac-12 contre l’Oregon le 23 décembre.

