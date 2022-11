Washington interdit les enclos en filet pour la pisciculture, citant la menace du saumon

DOSSIER – Sur cette photo fournie par le Département des ressources naturelles de l’État de Washington, une grue et des bateaux sont ancrés à côté d’un “enclos en filet” effondré utilisé par Cooke Aquaculture Pacific pour élever du saumon atlantique près de Cypress Island dans l’État de Washington le 28 août 2017 , après qu’une défaillance des filets ait permis à des dizaines de milliers de poissons non indigènes de s’échapper. Un jury de l’État de Washington, le mercredi 22 juin 2022, a accordé à la tribu indienne Lummi 595 000 $ pour l’effondrement en 2017 de l’enclos en filet où le saumon de l’Atlantique était élevé, un événement qui a fait craindre des dommages aux saumons sauvages et a incité l’Assemblée législative à interdire l’élevage des poissons non indigènes. (David Bergvall/Washington State Department of Natural Resources via AP, File)

Vendredi, Washington a interdit la pisciculture avec des enclos en filet dans les eaux de l’État, invoquant le danger pour le saumon indigène en difficulté.

La commissaire aux terres publiques, Hilary Franz, a publié un décret interdisant la méthode d’aquaculture, qui consiste à élever des poissons dans de grands enclos flottants ancrés dans l’eau et qui est pratiquée à Puget Sound depuis plus de trois décennies.

La Californie, l’Oregon et l’Alaska ont déjà interdit l’aquaculture en enclos en filet, et le Canada travaille sur un plan pour l’éliminer progressivement des eaux côtières de la Colombie-Britannique d’ici 2025. Les partisans affirment que la pisciculture est un moyen écologique de nourrir la population mondiale croissante ; les critiques soutiennent qu’il peut propager des maladies aux stocks indigènes et dégrader l’environnement.

“Comme nous l’avons vu trop clairement ici à Washington, il n’y a aucun moyen d’élever des poissons en toute sécurité dans des enclos en filet en pleine mer sans mettre en péril notre saumon indigène en difficulté”, a déclaré Franz. “Je suis fier d’être aux côtés du reste de la côte ouest aujourd’hui en disant que nos eaux sont bien trop importantes pour risquer les profits de la pisciculture.”

La salmoniculture est l’un des systèmes de production alimentaire à la croissance la plus rapide au monde, selon la World Wildlife Foundation. Il représente environ 70 % du marché. En 2018, le World Resources Institute a publié un rapport selon lequel l’industrie doit plus que doubler d’ici 2050 pour répondre aux besoins en produits de la mer de 10 milliards de personnes.

Depuis 2016, tous les enclos en filet des eaux marines de Washington appartiennent à la même entreprise, le géant canadien des fruits de mer Cooke Aquaculture, basé au Nouveau-Brunswick. Dans un communiqué plus tôt cette semaine, après que l’État a annoncé qu’il mettrait fin aux baux restants de la société à Puget Sound, la société s’est dite déçue.

“Les organisations environnementales et le commissaire Franz choisissent d’ignorer le fait que le poisson d’élevage est l’un des moyens les plus sains et les plus efficaces de nourrir la population mondiale avec un impact environnemental minimal et l’empreinte carbone la plus faible de toutes les protéines animales”, a déclaré Cooke. “Les agriculteurs travaillent en étroite collaboration avec des scientifiques de renommée mondiale du monde universitaire, du gouvernement et du secteur privé pour élaborer des normes rigoureuses et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour la santé des poissons et la protection de l’environnement.”

En 2017, un enclos en filet exploité par Cooke au large de Cypress Island, près de l’archipel de San Juan, s’est effondré et a relâché 260 000 saumons atlantiques non indigènes à Puget Sound. L’évasion a provoqué une réponse effrénée de la tribu indienne Lummi, qui a mobilisé ses équipes de pêche pour capturer des dizaines de milliers de saumons de l’Atlantique avant qu’ils ne puissent se mêler ou se reproduire avec des saumons indigènes.

La société a fait valoir que les poissons étaient stériles et mourraient simplement sans menacer les stocks de saumon indigènes, mais la législature a répondu en 2018 et a interdit l’élevage de poissons non indigènes dans les enclos.

Cooke est passé à l’élevage de la truite arc-en-ciel indigène, mais de nombreuses tribus et groupes environnementaux amérindiens, y compris Wild Fish Conservancy, se sont toujours opposés, affirmant que les groupes anormalement grands de poissons d’élevage propageaient des maladies aux populations sauvages et que leur alimentation en masse et leurs excrétions dégradaient l’environnement marin.

Plusieurs études ont révélé que les jeunes saumons rouges du bassin versant du Fraser en Colombie-Britannique étaient infectés par des niveaux plus élevés de poux du poisson après avoir nagé devant des enclos à poissons, a rapporté le Seattle Times. Et en mars, une vérification a révélé que le nombre de poux du poisson était environ cinq fois supérieur à la limite légale dans une ferme de Clayoquot Sound, sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Les poux peuvent affecter la croissance du saumon et, dans les cas graves, entraîner la mort.

“Il s’agit des vecteurs de maladies et de la façon dont ils peuvent s’échapper dans les populations sauvages”, a déclaré Todd Woodard, directeur des ressources naturelles pour la nation indienne Samish. “Quand vous dites:” Nous élevons des poissons indigènes “, les poissons indigènes ne sont pas élevés et élevés dans ces types d’environnements concentrés.”

Après l’effondrement de 2017, le ministère des Ressources naturelles de Washington a intensifié ses inspections des enclos en filet. À Port Angeles, sur la péninsule olympique, le département a résilié un bail d’enclos en filet pour ne pas avoir maintenu l’installation dans un état sûr et avoir opéré dans une zone non autorisée. Cooke a contesté la décision en vain devant le tribunal.

Et plus tôt cette semaine, l’État a résilié les derniers baux d’enclos en filet de Cooke Aquaculture, à Rich Passage près de Bainbridge Island et près de Hope Island dans la baie de Skagit. L’entreprise a jusqu’au 14 décembre pour terminer l’élevage de la truite arc-en-ciel et commencer à déconstruire son équipement.

La décision obligera Cooke à tuer 332 000 truites arc-en-ciel juvéniles qui devaient être stockées dans ses deux enclos en filet restants l’année prochaine, a indiqué la société.

“C’est une grande victoire pour tous ceux qui apprécient l’écosystème de Puget Sound”, a déclaré le président de la tribu Suquamish, Leonard Forsman, selon le Seattle Times. « Cette action élimine un impact néfaste sur nos eaux ancestrales. Les enclos en filet de Rich Passage ont … bloqué et pollué nos zones de pêche pendant trop longtemps, et nous sommes soulagés de savoir qu’ils seront supprimés, restaurant nos eaux à un état plus naturel.

