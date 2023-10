Les responsables américains espèrent gagner du temps pour obtenir la libération des captifs détenus à Gaza

Le gouvernement américain et certains alliés européens poussent Israël à reporter son attaque terrestre sur la bande de Gaza afin de négocier la libération d’autres otages détenus par le Hamas, a rapporté Bloomberg. Les forces israéliennes prévoient une opération majeure dans l’enclave palestinienne en réponse à une attaque terroriste meurtrière au début du mois.

Bien qu’Israël ait précédemment annoncé qu’il déploierait bientôt des troupes à Gaza, il a « a accepté sous la pression américaine de s’abstenir » Plusieurs sources proches des négociations sur les otages ont déclaré vendredi au média.

Le Hamas, la faction militante palestinienne qui dirige Gaza, a capturé plus de 200 personnes lors de son attaque terroriste du 7 octobre contre Israël, dont plusieurs citoyens américains. Washington a participé à « secrète, » Des pourparlers négociés par le Qatar pour libérer les captifs dans les semaines qui ont suivi, selon Bloomberg.

Vendredi, des responsables américains ont confirmé que deux otages américains avaient été libérés, une mère et sa fille identifiées comme étant Judith Tai Raanan et Natalie Raanan, 17 ans. Ils sont désormais sous la garde des Forces de défense israéliennes (FDI), qui attribuent leur libération à l’armée. « pression » placé sur le Hamas.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a ensuite qualifié cette décision de « percée, » ajoutant qu’il a suivi « de nombreux jours de communication continue entre toutes les parties impliquées. » Le ministère s’est engagé à maintenir le dialogue avec le Hamas dans l’espoir de libérer « tous les otages civils de toutes nationalités ».

Bien que la Maison Blanche ait exprimé clairement son soutien à Israël ces dernières semaines, Washington a également mis en garde contre une occupation prolongée de Gaza lors de négociations privées, selon des responsables américains et occidentaux cités par CNN. Un ministre anonyme de la Défense de l’OTAN a déclaré au média que les alliés d’Israël « respecter pleinement leur droit de s’en prendre au Hamas », mais nous avons simplement appelé à la prudence.

« Il ne s’agit donc pas de ‘Ne le faites pas’, mais de ‘Réfléchissez à ce qui se passe et ayez une stratégie, pas seulement une manœuvre tactique.’ Nous attendons d’Israël qu’il agisse dans le cadre du droit humanitaire international, mais nous comprenons qu’il a ici affaire à un ennemi », » a déclaré le responsable, faisant écho aux commentaires publics d’autres gouvernements occidentaux.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi si Israël devait retarder l’opération terrestre, le président Joe Biden a répondu aux journalistes. « Oui. » Cependant, la Maison Blanche a précisé plus tard que le président « loin » et j’avais mal entendu la question.

« La question ressemblait à : « Souhaitez-vous voir davantage d’otages libérés ? Il ne commentait rien d’autre. Le porte-parole de la Maison Blanche, Ben LaBolt, a déclaré dans un communiqué.

La dernière vague de violences a fait des milliers de morts et de blessés des deux côtés, avec plus de 4 100 Palestiniens et quelque 1 400 Israéliens morts, selon les autorités locales. L’armée israélienne a lancé des semaines de frappes aériennes lourdes sur Gaza depuis l’attaque du Hamas au début du mois, suscitant des avertissements de la part des Nations Unies et d’autres groupes de défense des droits concernant une catastrophe humanitaire imminente dans l’enclave.