Washington fait monter la pression sur la crypto « chérie » Sam Bankman-Fried après le quasi-effondrement de FTX

Alors que FTX est au bord de l’effondrement, l’ancien PDG Sam Bankman-Fried est tombé en disgrâce en tant que “chéri” de l’industrie à Washington et a attiré l’attention des régulateurs et des législateurs des deux parties.

Bankman-Fried, qui était régulièrement présent à Capitol Hill au cours de la dernière année en tant que défenseur de l’industrie, a tweeté jeudi qu’il était désolé. “J’ai merdé et j’aurais dû faire mieux”, a-t-il déclaré.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de l’échange de crypto-monnaie qu’il a fondé, et FTX a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11, a annoncé la société vendredi.

L’implosion de l’entreprise a conduit la Maison Blanche Biden et deux puissants présidents de comités démocrates à critiquer publiquement FTX et à appeler à une surveillance plus stricte de l’industrie au sens large.

En excluant les activités américaines de l’échange de crypto-monnaie, Bankman-Fried a tweeté que l’opération internationale de l’entreprise a une valeur marchande totale des actifs et des garanties qui est supérieure aux dépôts des clients, mais il a dit que c’est “différent de la liquidité pour la livraison – comme vous pouvez le voir sur le état des prélèvements. »

Binance, une bourse de crypto-monnaie distincte, a annoncé mercredi qu’elle renonçait à acquérir FTX “en raison de la diligence raisonnable de l’entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines”. La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice sont aurait enquêter sur FTX pour des violations civiles et pénales des lois sur les valeurs mobilières.

La représentante Maxine Waters, D-Californie, présidente du comité des services financiers de la Chambre, envisage d’ouvrir une enquête du Congrès, voire d’appeler Bankman-Fried sur la colline pour témoigner du quasi-effondrement de l’entreprise dans les semaines à venir, selon un assistant du comité qui a requis l’anonymat pour discuter des délibérations privées. Les démocrates risquent de perdre le contrôle de la Chambre en janvier, en fonction du résultat de plusieurs courses clés qui n’ont pas encore été convoquées.

“Maintenant plus que jamais, il est clair qu’il y a des conséquences majeures lorsque les entités de crypto-monnaie fonctionnent sans une surveillance fédérale solide et sans protections pour les clients”, a déclaré Waters dans un communiqué jeudi.

Si la Chambre passe aux républicains, le représentant Patrick McHenry, l’actuel membre du classement du comité du GOP, deviendra probablement le président, mais on ne sait pas ce que fait McHenry. Le Crypto Innovation PAC, qui est financé en partie par un groupe distinct qui a reçu des millions de dons de Bankman-Fried, a soutenu la campagne de réélection réussie de McHenry en 2022. Le PDG de FTX a fait don de plus de 30 millions de dollars pour les mi-mandats de 2022, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Cependant, il a indiqué la nécessité d’une législation pour freiner l’industrie après que Binance a annoncé qu’ils acquerraient la société pour aider à éviter une crise de liquidité.

“Les événements récents montrent la nécessité d’une action du Congrès”, a déclaré McHenry dans un communiqué mardi. “Il est impératif que le Congrès établisse un cadre qui garantit aux Américains des protections adéquates tout en permettant à l’innovation de prospérer ici aux États-Unis”

À la fin de l’année dernière, Bankman-Fried a déclaré aux législateurs lors d’une audience : “Il y a des acteurs irresponsables dans l’industrie des actifs numériques, et ces acteurs font la une des journaux, mais FTX n’en fait pas partie et a en fait construit un réseau résilient et réduisant les risques. plate-forme comme un avantage concurrentiel.”

Le représentant Jim Himes, D-Conn., Membre du comité des services financiers de la Chambre, a déclaré qu’il était clair que Bankman-Fried perdrait son accès aux législateurs de Capitol Hill alors que les enquêteurs découvriraient ce qui s’était passé.

“Maintenant, vous voyez le chéri de Washington, qui connaissait des gens, principalement des démocrates, et ce personnage, s’est simplement évaporé”, a déclaré Himes. Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait Bankman-Fried, Himes a répondu “c’était votre fondateur classique. Génie ringard et vous avez supposé qu’il avait deux fois le QI que vous aviez.”

Le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, président de l’influent comité sénatorial des banques, a appelé les régulateurs à se pencher sur ce qui s’est passé à FTX.

“Il est crucial que nos chiens de garde financiers examinent ce qui a conduit à l’effondrement de FTX afin que nous puissions pleinement comprendre les fautes et les abus qui ont eu lieu”, a déclaré Brown dans un communiqué.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes jeudi que le quasi-effondrement de FTX prouve que davantage de réglementation est nécessaire.

“Les nouvelles les plus récentes soulignent davantage ces préoccupations et soulignent pourquoi une réglementation prudente des crypto-monnaies est en effet nécessaire”, a déclaré Pierre. “La Maison Blanche, ainsi que les agences compétentes, surveilleront à nouveau de près la situation au fur et à mesure de son évolution.”

Bankman-Fried a fait don de 5 millions de dollars lors des élections de 2020 à un super PAC qui a soutenu le candidat Joe Biden alors qu’il affrontait l’ancien président Donald Trump.