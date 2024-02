Washington fait face à la première épidémie d’infections fongiques à Candida auris

Quatre personnes dans l’État de Washington ont été testées positives ce mois-ci pour une infection fongique rare qui peut être mortelle.

Il s’agit de la première épidémie connue de ce champignon, appelé Candida auris, dans l’État, selon les responsables de la santé de Seattle et du comté de King, bien qu’un un cas acquis localement y a été détecté en juillet.

Ce cluster survient alors que Candida auris continue de se propager aux États-Unis : le nombre de cas a augmenté. en hausse chaque année depuis 2016.

L’agent pathogène est résistant à certains médicaments antifongiques courants et a tendance à infecter les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Il est souvent détecté chez les patients hospitalisés qui utilisent des cathéters, des tubes respiratoires ou des sondes d’alimentation.

Les quatre personnes testées positives à Washington étaient des patients du Kindred Hospital Seattle First Hill, un hôpital de soins aigus de longue durée. Aucun n’est décédé, a déclaré le département de santé publique de Seattle et du comté de King à NBC News.

Le département annoncé mardi qu’il a été informé du premier cas le 10 janvier. Le patient avait récemment été admis à l’hôpital Kindred et avait été testé pour Candida auris dans le cadre d’un programme de dépistage de routine visant à identifier les infections avant l’apparition des symptômes.

Deux autres cas ont été identifiés le 22 janvier, suivis d’un quatrième vendredi, a indiqué le département. Ces trois patients avaient été testés négatifs pour Candida auris lors de leur admission, ce qui suggère qu’ils ont contracté le champignon à l’hôpital.

Le département de santé de Seattle et du comté de King a déclaré qu’un patient avait développé une infection, ce qui signifie que le champignon est entré dans une partie du corps où il serait le plus susceptible de provoquer des symptômes (comme la circulation sanguine, les oreilles ou une plaie ouverte).

Les autres ont été colonisés par Candida auris – un terme utilisé pour désigner des situations dans lesquelles des personnes portent le champignon sur leur corps et peuvent le transmettre à d’autres sans pour autant en tomber malades. Les personnes colonisées par Candida auris courent toujours un risque de développer des infections.

Candida auris a été identifié pour la première fois au Japon en 2009. Les Centers for Disease Control and Prevention ont demandé en 2016 aux laboratoires américains de le signaler, et un examen des dossiers a ensuite été effectué. cas identifiés datant de 2013.

Depuis le début de la déclaration, l’augmentation la plus forte s’est produite entre 2020 et 2021, lorsque le nombre de cas de Candida auris a augmenté de 94 %.

En savoir plus

En décembre 2022, le champignon avait été détecté dans 36 États. Au total, le CDC a enregistré plus de 5 600 infections à Candida auris entre 2013 et 2022, tandis que plus de 13 000 autres identifiées lors de dépistages ne présentaient aucun signe d’infection.

Le CDC attributs de l’augmentation de Candida auris à un dépistage accru et à de mauvaises pratiques de contrôle et de prévention des infections dans les établissements de santé – un défi probablement aggravé par le manque de personnel et les longs séjours des patients pendant la pandémie de Covid.

“Cela touchera certainement tous les coins du pays”, a déclaré le Dr Peter Pappas, professeur de médecine à l’Université d’Alabama à Birmingham. « La question sera de savoir dans quelle mesure pouvons-nous le contrôler ?

Autour 90 % des souches de Candida auris aux États-Unis sont résistants aux médicaments les plus couramment utilisés pour traiter d’autres infections fongiques. La plupart des souches de Candida auris peuvent être traitées avec des médicaments appartenant à l’une des trois principales classes de médicaments antifongiques, mais certaines sont résistantes aux trois.

Selon le département de santé de Seattle et du comté de King, le premier cas à Washington concernait un résident du comté de Pierce qui avait été admis dans un hôpital de cette ville, puis transféré au Kindred Hospital de Seattle First Hill.

Recommandé

ScionHealth, propriétaire de l’hôpital Kindred, n’a pas fourni de commentaires à temps pour la publication.

Parenté est le seul établissement de Washington qui teste tous les nouveaux patients admis pour Candida auris – dans le cadre d’un programme dirigé par l’État lancé en 2022. Les tests consistent à prélever les aisselles et l’aine, qui sont des parties grasses de la peau que le champignon aime coloniser.

“C’est la première fois que nous parvenons à identifier plusieurs cas dans un même contexte grâce au programme de dépistage. Mais il est difficile de dire dans quelle mesure C. auris circule”, a déclaré Sharon Bogan, porte-parole du Seattle and King. Département de santé du comté.

Pappas a déclaré que les quatre cas pourraient être le signe que C. auris se propage plus largement dans la région de Seattle.

« Au moment où l’on arrive à l’hôpital, on sait qu’il est dans la communauté depuis un certain temps », a-t-il déclaré. “On ne sait tout simplement pas combien de temps cela durerait.”

Pappas a ajouté que la plupart du temps, il est facile de distinguer une infection d’une colonisation, même s’il existe « des zones grises ».

“Ceux qui souffrent d’infections invasives ont des infections qui doivent simplement être traitées. Sinon, les conséquences pourraient être assez dramatiques”, a-t-il déclaré.

Le taux de mortalité Le taux d’infection grave à Candida auris aux États-Unis est de 30 à 60 %, mais les personnes en bonne santé ne sont généralement pas infectées.

Le Dr Arturo Casadevall, président de la chaire de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré que les gens devraient en fait être rassurés lorsqu’ils entendent parler de nouveaux cas détectés grâce à la surveillance active dans leur État.

« D’une certaine manière, c’est décourageant de savoir que c’est là. Mais pouvez-vous imaginer si vous n’aviez pas de surveillance ? il a dit.

Il a ajouté que « la plupart des gens ne devraient pas avoir à s’inquiéter de l’obtenir simplement parce que c’est dans la communauté ».

Les gens peuvent contracter Candida auris par contact direct avec une personne porteuse du champignon ou en touchant des surfaces ou des objets qui en ont été contaminés. Études avoir montré que le champignon peut vivre sur les surfaces pendant au moins deux semaines.

“Une fois que ce produit arrive à l’hôpital, il est difficile d’en sortir”, a déclaré Casadevall.