Washington étend son programme de réfugiés pour les Afghans qui ont travaillé pour les troupes et les agences américaines alors que les offensives des talibans se poursuivent — RT USA News

Les États-Unis ont déclaré qu’ils étaient prêts à accepter « des milliers » d’Afghans supplémentaires qui ont aidé les forces et les organisations américaines en tant que réfugiés au milieu de l’attaque accrue des talibans et du retrait imminent des troupes.

« À la lumière des niveaux accrus de violence des talibans, le gouvernement américain s’efforce d’offrir à certains Afghans, y compris ceux qui ont travaillé avec les États-Unis, la possibilité de réinstaller des réfugiés aux États-Unis », a déclaré lundi le département d’État dans un communiqué.

Dans le cadre du nouveau programme, les catégories d’Afghans éligibles au statut de réfugié aux États-Unis ont été élargies pour inclure les employés actuels et anciens d’organisations de presse et d’ONG basées aux États-Unis, d’agences d’aide et de développement basées aux États-Unis et d’autres groupes humanitaires qui reçoivent un financement américain.

Selon le Département d’État, le changement vise à « plusieurs milliers d’Afghans et les membres de leur famille immédiate qui peuvent être en danger en raison de leur affiliation aux États-Unis », mais n’étaient jusqu’à présent pas éligibles aux visas spéciaux d’immigrant (SIV).

Les SIV sont délivrés aux Afghans qui servent de traducteurs et effectuent d’autres travaux pour les forces ou les diplomates américains.

Vendredi, un groupe de 221 Afghans est arrivé aux États-Unis dans le cadre de l’opération gouvernementale Refuge des alliés, qui faisaient partie des 2 500 personnes devant être évacuées du pays déchiré par la guerre. Les législateurs américains poussent depuis longtemps la Maison Blanche à secourir davantage d’habitants qui ont aidé les Américains au cours de leur mission militaire de près de deux décennies en Afghanistan.





Le sort des traducteurs et autres assistants afghans est devenu plus urgent alors que les talibans gagnent du terrain au milieu du retrait des troupes américaines qui devrait être achevé d’ici le 31 août. Les militants ont lancé des assauts sur plusieurs grandes villes, dont Kandahar. Lundi, le président Ashraf Ghani a imputé la détérioration de la situation au « brusque » départ des forces dirigées par les États-Unis.

Les offensives des talibans ont incité environ 1 500 soldats afghans à traverser la frontière avec le Tadjikistan le mois dernier et davantage de réfugiés à fuir vers la Turquie.

Au total, 270 000 personnes ont été nouvellement déplacées à l’intérieur de l’Afghanistan en raison de l’insécurité et de la violence depuis janvier 2021, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

