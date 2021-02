Washington et Séoul vont reprendre l’exercice simulant la guerre avec la Corée du Nord après la pause en raison des pourparlers sur Covid-19 et Trump-Kim – Médias

Les États-Unis et la Corée du Sud rapporteront leur exercice militaire annuel visant à se défendre du Nord, selon les rapports. L’exercice a été suspendu en raison des discussions de Donald Trump avec Kim Jong-un et, plus tard, en raison de la pandémie.

Les alliés mèneront un exercice de poste de commandement simulé par ordinateur à la mi-mars, ont rapporté dimanche les médias sud-coréens.

Le journal Korea Herald a cité des sources disant qu’un jeu de guerre de neuf jours simulera des opérations de combat contre Pyongyang. L’événement sera le premier exercice américano-sud-coréen sous l’administration de Joe Biden.

Les deux pays sont toujours en pourparlers sur l’ampleur et le calendrier de l’exercice, et se réuniront pour «Finaliser la décision», rapports ont dit. Les alliés seraient en train de réfléchir à l’opportunité de mener un test pour déterminer si Séoul est capable de reprendre le contrôle opérationnel des troupes sud-coréennes des États-Unis pendant une guerre.

La Corée du Sud contrôle ses forces armées en temps de paix, mais les États-Unis prendraient le relais pendant un conflit.

L’exercice annuel de printemps américano-sud-coréen a été suspendu l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19. Les exercices ont été interrompus ou réduits depuis 2018 pour renforcer les efforts du président de l’époque, Donald Trump, pour négocier avec Kim Jong-un.

La Corée du Nord a longtemps protesté contre de tels exercices, arguant qu’il s’agissait de répétitions pour une invasion. Washington et Séoul insistent sur le fait que les exercices sont de nature défensive.

