Washington et l’Europe poussent plus fort pour la paix, en partie motivés par la politique intérieure.

BRUXELLES – Alors qu’Israël et le Hamas se dirigeaient vers un éventuel cessez-le-feu, une intense poussée diplomatique de la Maison Blanche et des puissances européennes a exercé mercredi une pression supplémentaire sur les deux parties pour qu’elles arrêtent leur conflit avant qu’il ne devienne une guerre plus large au Moyen-Orient.

Le président Biden s’est entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a déclaré au dirigeant israélien qu’il «s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu», ont déclaré des responsables de l’administration.

En Europe, la France et l’Allemagne – deux alliés puissants d’Israël qui s’étaient abstenus de faire pression sur M. Netanyahu dans les premiers jours du conflit – ont intensifié leurs efforts pour parvenir à une solution diplomatique. Le ministre allemand des Affaires étrangères prévoyait de se rendre en Israël jeudi pour des entretiens avec des Israéliens et des Palestiniens, et les diplomates français ont cherché à faire avancer leur proposition de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à la fin des combats.

Les efforts combinés semblaient faire des progrès, un haut responsable israélien ayant déclaré mercredi soir qu’un cessez-le-feu pourrait être conclu dans les deux jours. Un haut responsable du Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza, a déclaré plus tôt dans la journée qu’il s’attendait à un accord de cessez-le-feu d’ici un jour ou deux.