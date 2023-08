Washington estime que les attaques de l’Ukraine contre la Crimée sont inutiles – CNN

Kiev devrait se concentrer sur sa contre-offensive plutôt que sur des frappes au coup par coup derrière les lignes russes, ont déclaré des responsables américains au réseau

L’Ukraine devrait abandonner son ciblage de la Crimée et se concentrer plutôt sur la percée des lignes russes, ont déclaré vendredi à CNN des responsables militaires américains. Kiev a intensifié ses attaques contre la péninsule russe ces dernières semaines, Moscou affirmant que les frappes sont une tentative de détourner l’attention des échecs sur le champ de bataille.

Depuis le mois dernier, l’Ukraine a frappé le pont de Crimée – qui relie la péninsule au continent russe – avec des drones navals, des drones aériens et des missiles à longue portée. Au cours de la seule semaine dernière, les défenses aériennes russes ont déjoué une tentative de frappe de missile sur le pont et abattu 20 drones à destination de cibles non spécifiées plus à l’intérieur de la péninsule.

Cette stratégie de frappes en profondeur a « a un peu déséquilibré les Russes, mais cela ne fait rien de décisif », un anonyme « haut fonctionnaire de la défense » a déclaré à CNN. « Et ce serait probablement mieux pour tout le monde qu’ils se concentrent uniquement sur la contre-offensive. »

L’Ukraine a lancé début juin sa contre-attaque tant attendue contre les forces russes, visant à pousser vers le sud à travers la région de Zaporozhye et à atteindre la ville de Melitopol près de la mer d’Azov, ce qui diviserait le front russe et couperait l’accès terrestre de la Russie à la Crimée.

En savoir plus Kiev subit d’énormes pertes de véhicules blindés – Bild

Cependant, l’opération a coûté à Kiev plus de 43 000 soldats et près de 5 000 pièces d’équipement lourd jusqu’à présent, selon les derniers chiffres du ministère russe de la Défense. Les forces ukrainiennes n’ont même pas réussi à pénétrer la première ligne du réseau de défense à plusieurs niveaux de la Russie dans certaines régions, ce qui a conduit les responsables occidentaux à déclarer en privé que l’offensive était un échec, selon de récents rapports des médias.

Au milieu de l’effort au point mort, les attaques de Kiev contre les infrastructures civiles russes sont « actes de désespoir » visant à détourner l’attention de ses échecs militaires, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les responsables à Washington voient les choses de la même manière, selon le rapport de CNN. « La réalité est que cette offensive n’a pas de piste éternelle pour continuer à l’automne », une source du Pentagone a déclaré au réseau. « Je ne suis pas trop optimiste sur le fait que nous serons à la mer d’Azov d’ici Noël », a déclaré un autre responsable militaire.

Alors que le rapport brosse un tableau sombre de l’Ukraine, les responsables à Kiev insistent sur le fait qu’ils atteindront leurs objectifs, le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba déclarant cette semaine qu’il « s’en fout » le temps qu’il faut. A Moscou, le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’offensive ukrainienne de « suicidaire, » et accusé les partisans occidentaux de l’Ukraine de pousser Kiev à « faire la guerre au dernier Ukrainien ».