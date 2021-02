Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé que l’Amérique «se réengagerait» avec l’UNHRC en tant qu ‘«observateur» dans le but de faire pression sur l’institution internationale pour qu’elle renonce à ce qu’il a appelé son accent «disproportionné» sur Israël.

Vantant le retour supposé de l’administration Biden vers « une politique étrangère centrée sur la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité», Le diplomate nouvellement nommé a déchiré le conseil au sujet de ses efforts pour tenir Israël responsable de ses violations continues du droit international.

« Nous reconnaissons que le Conseil des droits de l’homme est un organe défectueux, qui a besoin de réformer son ordre du jour, sa composition et ses priorités, y compris sa concentration disproportionnée sur Israël.», A déclaré Blinken aux journalistes lundi, déclarant que«utilisation efficace des outils multilatéraux»Était au cœur de la mission de Washington.

Aussi sur rt.com L’échec d’Israël à vacciner les Palestiniens contre Covid devrait être considéré comme un crime de guerre au regard du droit international

Blinken a poursuivi en se plaignant que plutôt que de prendre des mesures pour « encourager un changement significatif, « L’administration Trump avait laissé un »vide du leadership américain»En se retirant du CDH en juin 2018. Cependant, il n’a donné aucune indication sur le moment (ou si) les États-Unis rejoindraient pleinement le conseil, dont les 47 membres sont élus pour des mandats de trois ans sur une base de chevauchement.

En sortant de la porte du conseil en 2018, l’administration Trump a critiqué l’UNHRC comme «hypocrite et égoïste»Et condamné son«biais anti-israélien chronique»- alors même que l’ambassadeur américain de l’époque à l’ONU, Nikki Haley, était ostensiblement couvert de plus d’une demi-douzaine d’honneurs et de récompenses par Israël et ses nombreux groupes de pression pour avoir poussé la politique américaine dans sa direction préférée.

En plus de retirer les États-Unis du conseil, Haley a également supervisé le retrait du financement de l’organisation d’aide internationale pour les réfugiés palestiniens et leurs descendants connue sous le nom d’UNRWA en 2018, quelques mois seulement après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a suggéré aux États-Unis de retirer leur financement de la groupe.

L’administration Biden a également exprimé le désir de rejoindre l’accord sur le nucléaire iranien, bien que son insistance pour que l’Iran arrête d’enrichir de l’uranium avant même que Washington lève le petit doigt pour lever les sanctions ne trouve probablement pas de nombreux preneurs à Téhéran. Une telle « diplomatie arrière » ressemble étrangement à celle de l’ère Trump, lorsque l’administration présentait des demandes de plus en plus hystériques contre la République islamique alors qu’elle n’avait aucun statut juridique concernant le traité dont elle s’était retirée en 2018.

Aussi sur rt.com Biden met les États-Unis dans l’impasse avec l’Iran et affirme que les sanctions ne seront pas levées tant que le pays n’aura pas cessé d’enrichir de l’uranium

Israël a lancé à plusieurs reprises des crises de colère diplomatiques concernant les critiques du CDH et a exigé en octobre que «démocraties mondiales»Quitter le conseil. Les républicains de la Chambre ont fait écho à leur ligne dans une lettre envoyée la semaine dernière, déplorant que rejoindre le CDH reviendrait à légitimer « certains des régimes les plus oppressifs au monde. »

Israël s’est plaint d’avoir été frappé par plus de 40 résolutions de l’ONU malgré le fait que «la seule véritable démocratie au Moyen-Orient. » Pourtant, bon nombre de ces résolutions ont été abrogées par le veto américain, et Israël occupe illégalement ce que le droit international considère comme un territoire palestinien depuis des décennies.

Tel Aviv peut se sentir particulièrement mal à l’aise après que la Cour pénale internationale a ouvert la semaine dernière la voie à une enquête sur les crimes de guerre sur les actions de l’armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. L’administration Trump avait tenté de détourner une décision similaire qui aurait permis à la CPI d’enquêter sur les crimes de guerre américains en Afghanistan en sanctionnant efficacement des personnalités de haut rang de la Cour et en empêchant leur entrée aux États-Unis – sanctions que l’administration Biden a promis de «la revue»Selon l’AP.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!